इमरान खान की मौत की अफवाह पर शहबाज शरीफ के करीबी का बड़ा बयान, कहा…

अल-कादिर ट्रस्ट के कथित भ्रष्टाचार मामले में सजा काट रहे इमरान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद है। आखिरी बार सार्वजनिक तौर पर उन्हें 16 मई 2024 को पेशी के दौरान देखा गया था। इमरान के परिवार का आरोप है कि पिछले छह हफ्तों से उन्हें इमरान से मिलने नहीं दिया जा रहा है और न ही उन्हें उनसे जुड़ी कोई जानकारी मिल रही है। इसी बीच 26 नवंबर को जेल में इमरान की तबीयत बहुत खराब होने और उनकी मौत हो जाने की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी थी। इसके बाद इमरान की बहनें और उनके समर्थक जेल के बाहर जमा हो गए थे।