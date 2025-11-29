Patrika LogoSwitch to English

इमरान खान की मौत की अफवाह पर शहबाज शरीफ के करीबी का बड़ा बयान, कहा…

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में मौत की अफ़वाहें फैल रही हैं, जबकि शहबाज शरीफ के सलाहकार ने उनकी सेहत को ठीक बताते हुए पूरी देखभाल का दावा किया है। लेकिन इमरान के परिवार अब भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है।

भारत

image

Himadri Joshi

Nov 29, 2025

Pakistan Ex Prime Minister Imran Khan

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (फोटो- एएनआई)

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में मौत की खबरें इन दिनों तेजी से वायरल हो रही हैं। यह दावा किया जा रहा है कि इमरान की जेल में हत्या कर दी गई है। इमरान के परिवार को पिछले कई हफ्तों से उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है और इसे लेकर वह लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच अब पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के करीबी का इस मामले पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इमरान बिल्कुल ठीक है और जेल में उनका अच्छी तरह से ख्याल रखा जा रहा है।

शहबाज शरीफ के एडवाइजर ने दिया बयान

शहबाज शरीफ के एडवाइजर राणा सनाउल्लाह खान ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा, इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है। उनकी पूरी देखभाल की जा रही है और डॉक्टरों की एक टीम रोजाना उन्हें चेक करती है। उनकी दवाओं, डाइट और सुविधाओं के साथ-साथ एक्सरसाइज का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि, इमरान के परिवार को सरकार की इन बातों पर विश्वास नहीं है और उनका कहना है कि अगर सब ठीक है, तो उन्हें इमरान से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है।

पिछले 6 हफ्तों से उन्हें इमरान डेथ सेल में अकेले

इमरान के बेटे कासिम खान ने कहा, पिछले 6 हफ्तों से उन्हें डेथ सेल में अकेले रखा गया है। पुलिस उनकी बहनों को उनसे मिलने से रोक रही है, जबकि कोर्ट ने इसकी परमिशन दे दी है। न कोई कॉल, न मुलाकात और न उनके जिंदा होने का सबूत। हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं है। पाकिस्तान में इस समय इमरान खान की मौत की खबर से सनसनी मच गई है।

कई हफ्तों से परिवार से नहीं मिलने दिया

अल-कादिर ट्रस्ट के कथित भ्रष्टाचार मामले में सजा काट रहे इमरान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद है। आखिरी बार सार्वजनिक तौर पर उन्हें 16 मई 2024 को पेशी के दौरान देखा गया था। इमरान के परिवार का आरोप है कि पिछले छह हफ्तों से उन्हें इमरान से मिलने नहीं दिया जा रहा है और न ही उन्हें उनसे जुड़ी कोई जानकारी मिल रही है। इसी बीच 26 नवंबर को जेल में इमरान की तबीयत बहुत खराब होने और उनकी मौत हो जाने की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी थी। इसके बाद इमरान की बहनें और उनके समर्थक जेल के बाहर जमा हो गए थे।

जेल के बाहर प्रदर्शन कर रहे समर्थक

इमरान की बहनें नूरीन खान, अलीमा खान और उजमा खान और उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के लोग पिछले कई दिनों से जेल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान कथित तौर पर पुलिस ने उनके साथ मारपीट भी की। लेकिन अब भी यह लोग जेल के बाहर बने हुए हैं। बढ़ते दबाव के बीच जेल प्रशासन ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इमरान की तबीयत बिल्कुल ठीक है और उनकी मौत की खबर अफवाह है।

इमरान की बहन नूरीन ने पाकिस्तान सरकार को दी चुनौती

इसी बीच इमरान की बहन नूरीन ने पाकिस्तान सरकार को खुली चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा कि उन्हें कई हफ्तों से इमरान से मिलने नहीं दिया जा रहा है जिसकी वजह से वह चिंता में हैं। पहले भी इमरान को जेल में मारने की कोशिश की जा चुकी है इसी के चलते परिवार को फिक्र है। नूरीन ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, अगर इमरान को किसी तरह का नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी या कोशिश की तो इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। इन्हें लगता है ये हुकूमत करेंगे, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये अपनी मौत मरेंगे।

Published on:

29 Nov 2025 12:01 pm

Hindi News / World / इमरान खान की मौत की अफवाह पर शहबाज शरीफ के करीबी का बड़ा बयान, कहा…

