जेन-जी विरोध प्रदर्शन में 77 लोगों की मौत; पूर्व गृहमंत्री का चौंका देने वाला खुलासा, जांच कमीशन ने किया तलब

Nepal Gen Z Protest: नेपाल में उच्च स्तरीय जांच कमेटी जेन-जी प्रदर्शन में हुई हिंसा की जांच कर रही है। इस जांच कमेटी के सामने हाल ही में नेपाल के पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक पेश हुए हैं। उन्होंने कमेटी के सामने एक चौंका देने वाला खुलासा किया है। पूर्व गृहमंत्री लेखक ने सोमवार को, प्रदर्शन की चल रही जांच में, अपनी गवाही दर्ज कराई। दरअसल, नेपाल में जेन-जी हिंसक प्रदर्शन सितंबर में हुआ था, जिसमें खबरों के मुताबिक, अत्यधिक बल प्रयोग के कारण 77 लोगों की मौत हुई थी।

बता दें कि जेन-जी आंदोलन के दौरान कई सरकारी संस्थानों को निशाना बनाया गया था। इनमें नेपाल सरकार का मुख्य प्रशासनिक केंद्र, सुप्रीम कोर्ट, देश भर में कई सरकारी दफ्तर, पुलिस चौकियां, राजनीतिक नेताओं के घर और कई बिजनेस कंपनियों की संपत्तियां भी शामिल हैं।