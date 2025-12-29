पहले पत्नी ने, तो अब पति ने की आत्महत्या; मां ने भी की मरने की कोशिश, क्या है वजह? पूरा परिवार बर्बाद हुआ!

खबरों के अनुसार, अपने शहर में विरोध का सामना करते हुए, शिवन्ना और उनकी मां जयंती नागपुर चले गए थे। सूरज के भाई संजय शिवन्ना ने वर्धा रोड स्थित एक होटल में आत्महत्या के प्रयास की सूचना नागपुर पुलिस को दी। सूरज के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि उसकी मां स्थानीय अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है।