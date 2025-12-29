29 दिसंबर 2025,

सोमवार

राष्ट्रीय

पहले पत्नी ने, तो अब पति ने की आत्महत्या; मां ने भी की मरने की कोशिश, क्या है वजह? पूरा परिवार बर्बाद हुआ!

Bengaluru Couple Suicide: बेंगलुरु के नवविवाहित जोड़े की चौंका देने वाली आत्महत्या ने वैवाहिक जीवन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले पत्नी ने आत्महत्या की, और अब पति ने भी आत्महत्या कर ली है। इस घटना से परिवार पर संकट और साथ ही सवाल भी खड़े किए हैं।

बैंगलोर

image

Kuldeep Sharma

Dec 29, 2025

Bengaluru Couple Suicide

बेंगलुरु के नवविवाहित जोड़े ने की आत्महत्या (Photo-X/Kanatunga)

Domestic Disputes: बेंगलुरु के नवविवाहित जोड़े के द्वारा आत्महत्या करना विवाहित जीवन को कटघरे में खड़ा करना जैसा है। इस जोड़े की हाल ही में अक्टूबर महीने में शादी हुई थी और अब दोनों ने आत्महत्या कर ली। इस घटना ने बेंगलुरु के साथ ही संबंधित लोगों को अचंभित कर दिया है।

बेंगलुरु के सूरज शिवन्ना ने महाराष्ट्र के नागपुर में आत्महत्या कर ली। उसने नागपुर के एक होटल में कमरा बुक किया, जिसके बाद पंखे से लटककर जान दे दी। इससे पहले उनकी पत्नी ने आत्महत्या की थी और अब पति ने भी ऐसा ही किया। साथ ही शिवन्ना की मां ने भी आत्महत्या करने की कोशिश की।

बता दें कि शिवन्ना की पत्नी के घरवालों ने शिवन्ना के खिलाफ उसको हत्या के लिए उकसाने और प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया था। साथ ही FIR भी दर्ज करवाई थी।

मां ने भी की आत्महत्या कोशिश

बेंगलुरु के रहने वाले परिवार की आत्महत्या करने की घटना विवाद बनी हुई है। पहले पत्नी, फिर पति, और उसके बाद मां ने भी आत्महत्या करने की कोशिश की।

शिवन्ना की 26 वर्षीय पत्नी गान्वी ने बेंगलुरु में गुरुवार को आत्महत्या कर ली। इसके दो दिन बाद शनिवार को 36 वर्षीय सूरज शिवन्ना ने भी छत के पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। शिवन्ना बेंगलुरु से महाराष्ट्र के नागपुर स्थित एक होटल में गया, जो बेंगलुरु से एक हजार किलोमीटर से अधिक दूर है, और उसने वहां आत्महत्या कर ली।

साथ ही शिवन्ना की मां ने भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी। शिवन्ना की मां उसके साथ ही नागपुर गई थी और बेटे के बाद खुद को खत्म करने का प्रयास किया। हालांकि वह बच गई और अब शिवन्ना की मां की हालत गंभीर बताई जा रही है, जो जिंदगी और मौत से लड़ रही है।

हनीमून पर श्रीलंका गए थे कपल

शिवन्ना और गान्वी ने 29 अक्टूबर को बेंगलुरु में शादी की थी। इसके बाद कपल हनीमून के लिए श्रीलंका गए थे। हालांकि, किसी विवाद के कारण उनकी श्रीलंका की यात्रा बीच में ही समाप्त हो गई और वे पिछले सप्ताह ही बेंगलुरु लौट आए।

इसके बाद गान्वी के माता-पिता उसको अपने घर लेकर आ गए थे। गान्वी के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि गान्वी के ससुराल वाले गान्वी को अपमानित करते थे और साथ ही उसे बहू के रूप में नहीं स्वीकारते थे।

शिवन्ना पर दहेज का आरोप

मंगलवार को गान्वी ने आत्महत्या का प्रयास किया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाद में गान्वी को ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया और वेंटिलेटर पर रखा गया। इसके बाद गुरुवार को गान्वी की मौत हो गई।

गान्वी की मौत के बाद, परिवार ने बेंगलुरु में शिवन्ना और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाई। साथ ही, गान्वी के परिवारवालों ने प्रदर्शन भी किया और शिवन्ना और उसके परिवारवालों की गिरफ्तारी की मांग की।

विरोध के कारण छोड़ा बेंगलुरु

खबरों के अनुसार, अपने शहर में विरोध का सामना करते हुए, शिवन्ना और उनकी मां जयंती नागपुर चले गए थे। सूरज के भाई संजय शिवन्ना ने वर्धा रोड स्थित एक होटल में आत्महत्या के प्रयास की सूचना नागपुर पुलिस को दी। सूरज के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि उसकी मां स्थानीय अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है।

Published on:

29 Dec 2025 05:34 pm

Hindi News / National News / पहले पत्नी ने, तो अब पति ने की आत्महत्या; मां ने भी की मरने की कोशिश, क्या है वजह? पूरा परिवार बर्बाद हुआ!

