‘उपेंद्र कुशवाह ने उठाया आत्मघाती कदम,’ यह क्या बोल गए मंत्री; पार्टी के मुखिया पर ही लगाया गंभीर आरोप

Upendra Kushwaha Controversy: राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) पार्टी के सामने बड़ा संकट खड़ा होते दिख रहा है। हाल ही में उपेंद्र कुशवाह ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को बिहार सरकार में मंत्री बनाया है। कुशवाह के इस फैसले ने पार्टी में नाराजगी पैदा कर दी है। पार्टी के 3 विधायकों ने इस फैसले की आलोचना की है। साथ ही पार्टी के विधायक माधव आनंद ने कुशवाह पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कुशवाह के लिए कहा है कि पार्टी के मुखिया परिवारवाद के खिलाफ थे, लेकिन उनके इस फैसले से लगता है कि वह खुद भी इसका शिकार होते जा रहे हैं।