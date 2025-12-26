शरद पवार को बड़ा झटका, पूर्व महापौर ने छोड़ा साथ: BJP और RSS पर लगाए ये गंभीर आरोप

Pawar Family Reunion: महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट बैठ रही है, इसका अनुमान लगाना कठिन होता जा रहा है। हाल ही में पूर्व महापौर ने NCP पार्टी को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने कई हफ्तों से चल रही महाराष्ट्र की राजनीति में भविष्य को लेकर अनिश्चितता के बाद, कांग्रेस पार्टी में जाने का फैसला लिया है। पुणे के पूर्व महापौर प्रशांत जगताप ने शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के साथ अपने 25 साल के जुड़ाव को समाप्त कर दिया है।