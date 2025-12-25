कर्नाटक कांग्रेस में हलचल तेज, खरगे और शिवकुमार मुलाकात ने बढ़ाया राजनीतिक सस्पेंस

मीडिया से बात करते हुए डीके शिवकुमार ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष खरगे से मुलाकात की और 27 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस कार्य समिति (CWC) की बैठक पर चर्चा की है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा MGNREGA की जगह लाए गए नए कानून पर भी चर्चा की है।

साथ ही शिवकुमार ने इस बात से भी पर्दा हटाया कि उन्होंने किसी राजनीतिक उद्देश्य से यह बैठक की है। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात को राजनीतिक नजर से देखना गलत है।