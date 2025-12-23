कर्नाटक में सीएम बदलने की अटकलों पर सिद्धारमैया ने दिया बयान, बताया कौन लेगा फैसला

Karnataka Power Politics: कर्नाटक में सीएम पद के लिए चल रहा संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान के बाद सिद्धारमैया ने भी पलटवार किया है। सिद्धारमैया ने कहा कि मैं नेतृत्व परिवर्तन के बारे में नहीं जानता हूं। साथ ही उन्होंने ऐतराज जताते हुए कहा कि इस मसले पर इतने सवाल की जरूरत ही क्या है? बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति पार्टी से बड़ा नहीं है।