22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

CM पद को लेकर चल रही लड़ाई के बीच एक और नेता की हुई एंट्री, सोनिया-खरगे से मिलेंगे, बनाया जा सकता है डिप्टी CM!

कर्नाटक में कांग्रेस का अंदरूनी खेल गरमा गया है। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बाद गृह मंत्री जी परमेश्वर ने भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई है। वे हाई कमान से मिलने की तैयारी में हैं। सियासी जंग दिलचस्प होती जा रही है।

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Mukul Kumar

Dec 22, 2025

सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे। (फोटो- ANI)

कर्नाटक में मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस के भीतर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बाद एक और कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की है।

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया कि मुख्यमंत्री पद के लिए कर्नाटक के गृह डॉ जी परमेश्वर भी आगे आ गए हैं। वह कांग्रेस हाई कमान से मिलने की तैयारी कर रहे हैं ताकि वे भी सीएम बनने की रेस में शामिल हो सकें।

26 दिसंबर को दिल्ली जाने की चर्चा

खबर है कि परमेश्वर 26 दिसंबर को दिल्ली जा सकते हैं। उसी दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी है। जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी।

अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वे पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से मिल पाते हैं या नहीं। माना जाता है कि सोनिया से उनके अच्छे संबंध हैं।

सूत्रों का यह भी कहना है कि परमेश्वर काफी समय से दिल्ली नहीं गए हैं, लकिन उनके स्पॉटर्स हाई कमान के साथ उनके लिए लॉबिंग कर रहे हैं।

उधर, कांग्रेस के कुछ नेताओं का मानना है कि अगर परमेश्वर को मुख्यमंत्री पद नहीं मिलता है तो कम से कम डिप्टी सीएम का पोस्ट जरूर मिल सकता है।

डिप्टी सीएम पोस्ट को लेकर भी कड़ा मुकाबला

हालांकि, डिप्टी सीएम पोस्ट को लेकर भी कन्फ्यूजन बना है। क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे भी इस पद के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरे हैं।

परमेश्वर ने इस बीच मीडिया से बात करते हुए कहा कि आप (मीडिया) मुख्यमंत्री पद के लिए कई दावेदारों के नाम उछाल रहे हैं। लेकिन मैंने कई मौकों पर कहा है कि मैं हाई कमान के फैसले का पालन करूंगा।

सही समय का इंतजार कर रहा हाई कमान

परमेश्वर ने यह भी कहा कि कर्नाटक में फिलहाल उतार-चढाव चल रहा है, हाई कमान ने ऐसी कई स्थितियां देखी हैं और वे इसे पलक झपकते ही सुलझा सकती हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि वह (सोनिया) दखल देने के लिए सही समय का इंतजार कर रही हैं।

उन्होंने कहा- जब मैं हाई कमान से मिलूंगा, तो मैं उन्हें सुझाव दूंगा कि वे इस उलझन और अलग-अलग नेताओं के बयानों को खत्म करें। लोगों ने हमें इसलिए चुना है ताकि हम अपने घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा कर सकें।

परमेश्वर ने भी कहा कि वह दिल्ली तभी जाएंगे जब हालात की जरूरत होगी। उन्होंने मजाक में कहा- मैं बेवजह दिल्ली जाकर इस कड़ाके की ठंड और प्रदूषण में अपनी सेहत खराब नहीं करूंगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Congress leaders

Updated on:

22 Dec 2025 01:07 pm

Published on:

22 Dec 2025 01:01 pm

Hindi News / National News / CM पद को लेकर चल रही लड़ाई के बीच एक और नेता की हुई एंट्री, सोनिया-खरगे से मिलेंगे, बनाया जा सकता है डिप्टी CM!

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.