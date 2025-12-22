CM पद को लेकर चल रही लड़ाई के बीच एक और नेता की हुई एंट्री, सोनिया-खरगे से मिलेंगे, बनाया जा सकता है डिप्टी CM!

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया कि मुख्यमंत्री पद के लिए कर्नाटक के गृह डॉ जी परमेश्वर भी आगे आ गए हैं। वह कांग्रेस हाई कमान से मिलने की तैयारी कर रहे हैं ताकि वे भी सीएम बनने की रेस में शामिल हो सकें।