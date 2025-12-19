कर्नाटक CM उच्चस्तरीय रात्रिभोज में क्यों शामिल हुए? हाई कमान को क्या संदेश देना चाहते हैं मुख्यमंत्री, जानें…

Karnataka Dinner Politics: कर्नाटक मुख्यमंत्री ने हाईकमान को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। कर्नाटक में चल रहे राजनीतिक प्रकरण ने देश में राजनीति खिंचतान का उदाहरण पेश किया है। एक ओर कर्नाटक के उप-मुख्यमंत्री (Deputy CM) डी.के. शिवकुमार, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी अपने पद पर बने हुए हैं। कर्नाटक में कुर्सी की लड़ाई के चलते कई बैठकें हो चुकी हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया एक रात्रिभोज में शामिल हुए, जिसने राजनीतिक संघर्ष को और मजबूत किया है।

सिद्धारमैया ने यह रात्रिभोज अपने करीबी नेता और विधायकों के साथ किया था। यह रात्रिभोज सिद्धारमैया के विधानसभा को संबोधित करने से कुछ ही घंटे पहले ही हुआ है।