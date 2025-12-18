18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

भरे सदन में प्रियंका गांधी ने नितिन गडकरी से की ये मांग, जानें केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा

Priyanka Gandhi Demand in Parliament: संसदीय कार्यवाही के दौरान प्रियंका गांधी अपनी बात रख रही थी। इस दौरान उन्होंने नितिन गडकरी से चंडीगढ़-शिमला हाईवे पर सवाल पूछा। साथ ही उन्होंने सदन में बोलते हुए नितिन गडकरी से एक मांग भी की, जिस पर गडकरी ने रोचक जवाब दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Kuldeep Sharma

Dec 18, 2025

Priyanka Gandhi Demand in Parliament

सांसद प्रियंका गांधी ने भरे सदन में नितिन गडकरी से समय की मांग की। (Photo-IANS)

Nitin Gadkari Appointment: संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे ही गुरुवार को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से किया सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है। सांसद प्रियंका गांधी चर्चा के दौरान मंत्री गडकरी से चंडीगढ़-शिमला हाईवे को लेकर सवाल कर रही थीं। इस दौरान कांग्रेस सांसद ने मुस्कुराते हुए भरे सदन में नितिन गडकरी से मिलने का समय मांगा। इस पर नितिन गडकरी ने भी तुरंत जवाब दिया।

सदन में ही की मांग

केरल की वायनाड सीट से सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से चंडीगढ़-शिमला रूट को लेकर सवाल किया था। सवालों के दौरान प्रियंका ने यह भी कहा कि सर, मैं आपसे अपने संसदीय क्षेत्र के कामों के लिए जून से मिलने का समय मांग रही हूं। कृपया आप हमें मिलने का समय दीजिए।

उन्होंने कहा कि जून महीने से समय मांगने के बाद भी हमें मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि मुलाकात का समय दे दीजिए।

नितिन गडकरी ने तुरंत दिया जवाब

सांसद प्रियंका गांधी के द्वारा मुलाकात करने के लिए समय देने की मांग के तुरंत बाद ही नितिन गडकरी ने जवाब दिया। गडकरी ने कहा कि आपको किसी भी प्रकार के अपॉइंटमेंट की आवश्यकता नहीं है। हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहते हैं।

साथ ही उन्होंने मांग को स्वीकारते हुए प्रश्नकाल के बाद अपने संसद के ऑफिस में मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद दोनों नेताओं की संसद में ही मुलाकात हुई। साथ ही मुलाकात के दौरान नितिन गडकरी ने प्रियंका गांधी को चावल से बनी हुई डिश भी खिलाई।

यह बिल मनरेगा को खत्म कर देगा

वीबी-जी राम जी बिल (VB-G RAM G Bill) के लोकसभा में पास होने के बाद कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है। इस बिल पर संसद परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि यह नया बिल महात्मा गांधी के नाम पर बने मनरेगा योजना को खत्म कर देगा।

साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस बिल का पूरी तरह विरोध करेंगे। साथ ही उन्होंने 100 दिन की रोजगार गारंटी को 125 दिन करने के कदम को सरकार की चालाकी बताया है।

ये भी पढ़ें

भारी हंगामे के बीच G Ram G बिल लोकसभा में पास, विपक्ष ने विधेयक की प्रतियां फाड़ी
राष्ट्रीय
G Ram G Bill passed in Lok Sabha

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Dec 2025 05:34 pm

Hindi News / National News / भरे सदन में प्रियंका गांधी ने नितिन गडकरी से की ये मांग, जानें केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.