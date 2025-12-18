भरे सदन में प्रियंका गांधी ने नितिन गडकरी से की ये मांग, जानें केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा

Nitin Gadkari Appointment: संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे ही गुरुवार को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से किया सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है। सांसद प्रियंका गांधी चर्चा के दौरान मंत्री गडकरी से चंडीगढ़-शिमला हाईवे को लेकर सवाल कर रही थीं। इस दौरान कांग्रेस सांसद ने मुस्कुराते हुए भरे सदन में नितिन गडकरी से मिलने का समय मांगा। इस पर नितिन गडकरी ने भी तुरंत जवाब दिया।