भारी हंगामे के बीच G Ram G बिल लोकसभा में पास, विपक्ष ने विधेयक की प्रतियां फाड़ी

मोदी सरकार का यह नया बिल मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) की जगह लेगा। विपक्षी सांसद सुबह से इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। विपक्ष की मांग थी कि इस बिल को सीधे पास करने की बजाय पहले स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए। सरकार और विपक्ष के बीच लोकसभा में इसे लेकर लंबी बहस हुई। इसके बाद जब स्पीकर ने बिल को पास करने की घोषणा की तो विपक्षी सांसद विरोध जताते हुए सदन के बीचों-बीच आ गए और उन्होंने इस बिल की कॉपियां फाड़नी शुरू कर दी।