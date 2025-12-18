18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

राष्ट्रीय

भारी हंगामे के बीच G Ram G बिल लोकसभा में पास, विपक्ष ने विधेयक की प्रतियां फाड़ी

G Ram G Bill: दो दिनों तक चली लंबी बहस के बाद गुरुवार को भाजपा सरकार का नया G Ram G बिल लोकसभा में पारित हो गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 18, 2025

G Ram G Bill passed in Lok Sabha

Ram G बिल लोकसभा में पास (फोटो- संसद टीवी)

MNREGA योजना को बदल कर उसकी जगह G Ram G बिल लाने के केंद्र सरकार के फैसले का विपक्ष जमकर विरोध कर रहा है। इसे लेकर पिछले दो दिनों से लोकसभा में बहस चल रही है। इस दौरान विपक्षी पार्टियों ने इस बिल का विरोध करते हुए भारी हंगामा किया। लेकिन विपक्ष की इस बिल को रोकने की लगातार कोशिशों के बावजूद भी लोकसभा में यह बिल पारित हो गया है। बिल के पास होने पर विपक्ष ने विरोध जताते हुए इस बिल की प्रतियां फाड़ दी है।

विपक्ष ने बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने की मांग की

मोदी सरकार का यह नया बिल मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) की जगह लेगा। विपक्षी सांसद सुबह से इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। विपक्ष की मांग थी कि इस बिल को सीधे पास करने की बजाय पहले स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए। सरकार और विपक्ष के बीच लोकसभा में इसे लेकर लंबी बहस हुई। इसके बाद जब स्पीकर ने बिल को पास करने की घोषणा की तो विपक्षी सांसद विरोध जताते हुए सदन के बीचों-बीच आ गए और उन्होंने इस बिल की कॉपियां फाड़नी शुरू कर दी।

Updated on:

18 Dec 2025 01:41 pm

Published on:

18 Dec 2025 01:32 pm

Hindi News / National News / भारी हंगामे के बीच G Ram G बिल लोकसभा में पास, विपक्ष ने विधेयक की प्रतियां फाड़ी

