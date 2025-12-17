‘MNREGA का नाम बदलना महात्मा गांधी की दूसरी हत्या’ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने BJP पर साधा निशाना

चिदंबरम ने कहा BJP महात्मा गांधी की विरासत को मिटाने की कोशिश कर रही है, वो चाहते हैं कि महात्मा गांधी भारतीयों की यादों से मिट जाए और आने वाले बच्चों को महात्मा गांधी के बारे में कुछ भी न पता हो। लोगों की ज़ुबान पर महात्मा गांधी का नाम भी नहीं आए। वो लोग महात्मा गांधी को देश के इतिहास से मिटाना चाहते हैं। भाजपा सरकार ने जब से नई योजना के नाम की घोषणा की है तब से कांग्रेस लगातार उस पर हमलावर है। कांग्रेस के साथ-साथ Mamta Banerjee की TMC पार्टी भी इस मामले को लेकर सरकार का विरोध कर रही है।