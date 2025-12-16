16 दिसंबर 2025,

राष्ट्रीय

‘PM Modi को महात्मा गांधी से नफ़रत’ MGNREGA विवाद के बीच राहुल गांधी ने BJP पर साधा निशाना

राहुल ने आरोप लगाया है कि केंद्र सराकर इस बिल के ज़रिए गांव के ग़रीब लोगों की सुरक्षित कमाई को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 16, 2025

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Photo-IANS)

केंद्र सरकार के मनरेगा योजना को बदलकर उसकी जगह VB-G Ram G बिल लाने के फ़ैसले ने एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। मनरेगा योजना साल 2005 में तत्कालीन कांग्रेस (congress) सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जो ग्रामीण इलाकों के लोगों को साल में कम से कम 100 दिन के रोज़गार की गारंटी देती है। इस योजना को बदलने के फ़ैसले के बाद से विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। अब इस कड़ी में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul gandhi) का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सरकार के इस फ़ैसले को महात्मा गांधी का अपमान बताया है।

सरकार की सुरक्षित कमाई को खत्म करने की योजना


राहुल ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार इस बिल के ज़रिए गांव के ग़रीब लोगों की सुरक्षित कमाई को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi) पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार पहले ही भारी बेरोज़गारी के कारण देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर चुकी है और अब वह गरीबों के बचे-कुचे साधनों को भी छीन रही है।

'PM महात्मा गांधी के विचारों के खिलाफ'


विपक्ष के नेता ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि PM Modi हमेशा से महात्मा गांधी के विचारों के ख़िलाफ़ रहे हैं। राहुल ने दावा किया कि 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही PM Modi मनरेगा को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही राहुल ने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी सरकार के ऐसे किसी भी क़दम का डटकर विरोध करेगी।

MNREGA कोरोना काल में सहारा बनी


राहुल ने लिखा- PM Modi के मन में दो चीज़ों के प्रति गहरी नफ़रत है, इसमें पहली चीज महात्मा गांधी के विचार है और दूसरी चीज़ गरीबों का अधिकार है। मनरेगा महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को सच करती है और यह करोड़ो ग्रामीण परिवारों के जीवन का सहारा है। कोरोना काल के दौरान इस योजना ने गरीबों को भुखमरी से बचाया और यह उनकी आर्थिक ढाल बनी।

सरकार MNREGA के खिलाफ


राहुल ने आगे लिखा PM Modi ने इस योजना को कभी पसंद नहीं किया और पिछले दस सालों से वह इसे कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं।अब उन्होने इस योजना को पूरी तरह से ख़त्म करने की ठान ली है।

खबर शेयर करें:

Published on:

16 Dec 2025 09:21 pm

Hindi News / National News / 'PM Modi को महात्मा गांधी से नफ़रत' MGNREGA विवाद के बीच राहुल गांधी ने BJP पर साधा निशाना

