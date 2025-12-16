‘PM Modi को महात्मा गांधी से नफ़रत’ MGNREGA विवाद के बीच राहुल गांधी ने BJP पर साधा निशाना

केंद्र सरकार के मनरेगा योजना को बदलकर उसकी जगह VB-G Ram G बिल लाने के फ़ैसले ने एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। मनरेगा योजना साल 2005 में तत्कालीन कांग्रेस (congress) सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जो ग्रामीण इलाकों के लोगों को साल में कम से कम 100 दिन के रोज़गार की गारंटी देती है। इस योजना को बदलने के फ़ैसले के बाद से विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। अब इस कड़ी में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul gandhi) का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सरकार के इस फ़ैसले को महात्मा गांधी का अपमान बताया है।