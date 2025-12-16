मनरेगा नाम बदलने का विवाद: महुआ मोइत्रा ने मोदी सरकार को दी कड़ी चेतावनी

मोदी सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) को बदलकर ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’, या संक्षेप में VB-G RAM G बिल 2025 लाने के प्रस्ताव पर राजनीतिक बवाल मच गया है। संसद के शीतकालीन सत्र में बिल पेश होते ही विपक्षी दलों ने तीव्र विरोध दर्ज कराया। तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा ने संसद भवन के बाहर मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने चेतावनी दी कि यह कदम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान है और इससे पूरे देश में सरकार विरोधी आंदोलन भड़क सकता है।