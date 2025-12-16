AQI लेवल 9-10 महीनों में कम करना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कही ये बात

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री सिरसा ने लोगों से मांगी माफी (Photo-IANS)
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर विपक्ष रेखा सरकार पर निशाना साध रहा है। इसी बीच मंगलवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बढ़ते AQI को लेकर राष्ट्रीय राजधानी के लोगों से माफी मांगी। इसके अलावा उन्होंने पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी निशाना साधा है।
मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पर्यावरण मंत्री ने कहा कि किसी भी चुनी हुई सरकार के लिए 9-10 महीने में AQI कम करना नामुमकिन है। मैं दिल्ली में प्रदूषण के लिए माफी मांगता हूं। इस समस्या को ठीक करने के लिए रेखा सरकार काम कर रही है।
उन्होंने आगे कहा कि हम बेईमान AAP सरकार से बेहतर काम कर रहे हैं, और हमने हर दिन AQI कम किया है। प्रदूषण की यह बीमारी हमें आम आदमी पार्टी ने दी है, और हम इसे ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं।
बता दें कि पर्यावरण मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब दिल्ली में लगातार तीन दिन एक्यूआई बेहद गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। हालांकि मंगलवार को इसमें थोड़ा सुधार हुआ है। सुबह 9 बजे राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता अत्यंत खराब श्रेणी में थी। दरअसल, पिछले दिनों कई स्थानों पर AQI 400 से ऊपर पहुंच गया था।
वहीं मंगलवार को धुंध भरे मौसम के कारण 100 से अधिक उड़ानों को रद्द करना पड़ा। दिल्ली हवाई अड्डे ने चेतावनी दी है कि परिचालन में "धीरे-धीरे सुधार" होने के बावजूद उड़ान व्यवधान जारी रहने की संभावना है। लेकिन कुछ प्रस्थान और आगमन उड़ानों में व्यवधान जारी रह सकते हैं। सटीक और समय पर जानकारी के लिए, कृपया सीधे अपनी एयरलाइन से संपर्क करें।
बता दें कि रविवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता 461 तक पहुंच गई, जो इस सर्दी के मौसम में शहर का सबसे प्रदूषित दिन था। सोमवार को एक्यूआई 427 तक पहुंच गया।
