AQI लेवल 9-10 महीनों में कम करना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कही ये बात

वहीं मंगलवार को धुंध भरे मौसम के कारण 100 से अधिक उड़ानों को रद्द करना पड़ा। दिल्ली हवाई अड्डे ने चेतावनी दी है कि परिचालन में "धीरे-धीरे सुधार" होने के बावजूद उड़ान व्यवधान जारी रहने की संभावना है। लेकिन कुछ प्रस्थान और आगमन उड़ानों में व्यवधान जारी रह सकते हैं। सटीक और समय पर जानकारी के लिए, कृपया सीधे अपनी एयरलाइन से संपर्क करें।