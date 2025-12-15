लेकिन गरीबों का क्या होगा?…दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई

इस पर चीफ जस्टिस ने स्पष्ट करते हुए कहा "हम समस्या को जानते हैं और अब हम ऐसे आदेश पारित करेंगे, जिनका पालन किया जा सके। कुछ निर्देश ऐसे हैं जिन्हें बलपूर्वक लागू किया जा सकता है। इन शहरी महानगरों में लोगों की अपनी जीवनशैली होती है। लेकिन गरीबों का क्या होगा…।" सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ता है, जिनके पास खुद को बचाने के पर्याप्त साधन नहीं होते। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि वायु प्रदूषण से जुड़ी याचिकाओं को केवल सर्दियों के मौसम तक सीमित कर ‘सामान्य मामला’ नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा था कि यह एक गंभीर और स्थायी समस्या है, जिसके अल्पकालिक और दीर्घकालिक समाधान तलाशने के लिए महीने में दो बार सुनवाई की जाएगी।