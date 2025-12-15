महिला को पता ही नहीं, उसके नाम से दाखिल हो गई याचिका! हाईकोर्ट में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा

यह मामला “अदिति शिवचरण राठौड़ बनाम दिल्ली नगर निगम व अन्य” नाम की याचिका से जुड़ा है। इस याचिका में जामिया नगर के जाकिर नगर इलाके की एक प्रॉपर्टी में अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई की मांग की गई थी। लेकिन सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष ने इस याचिका से संबंधित एक चौंंकाने वाला खुलासा किया। वकील ने बताया कि जिस महिला के नाम से यह याचिका दायर की गई है, उसे इसकी जानकारी तक नहीं है। साथ ही कोर्ट को यह भी बताया गया कि एक जैसे दस्तावेजों के साथ अलग-अलग नाम से याचिकाएं दायर की जा रही हैं। कोर्ट को बताया गया कि इससे पहले 20 अगस्त 2025 को भी इसी नाम से एक और याचिका दायर की गई थी। उस याचिका में भी किसी प्रॉपर्टी पर अपना हक जताया था। उसमें जीपीए और एग्रीमेंट टू सेल जैसे दस्तावेजों का प्रयोग किया गया था, जिसके बाद यह याचिका भी फर्जी निकल गई थी। लगातार ऐसे मामले सामने आने की वजह से हाई कोर्ट ने इस केस की गहराई से जांच करने के आदेश दिए थे।