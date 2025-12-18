कोटा को उच्च शिक्षा और टेक्नोलॉजी का हब बनाने की तैयारी

लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा कि कोटा देश का प्रमुख शैक्षणिक केंद्र है, जहां सडक़ और रेल कनेक्टिविटी सशक्त है। आने वाले वर्षों में एयर कनेक्टिविटी भी सुगम हो जाएगी। हर वर्ष लगभग डेढ़ लाख विद्यार्थी आइआइटी एवं मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोटा आते हैं। ऐसे में ट्रिपल आइटी कोटा को अधिक सशक्त बनाया जाना समय की आवश्यकता है। इसे देश की आइआइटी की तर्ज पर विकसित किया जाना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान ने इस पर कहा कि आगामी 10 वर्षों में ट्रिपल आइटी कोटा में विद्यार्थियों की क्षमता 25 हज़ार करने की योजना बनाई जाएगी। इसके तहत इसका का समग्र उन्नयन किया जाएगा। संस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की परिकल्पना को साकार किया जाएगा तथा नए और समसामयिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। बैठक में कोटा-बूंदी संसदीय क्षेत्र में पीएम श्री विद्यालयों की संख्या बढ़ाने, राजस्थान के लिए शिक्षा बजट में केंद्रीय अनुदान बढ़ाने जैसे अनेक विषयों पर भी विस्तार से विमर्श किया गया। बैठक में केन्द्रीय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार, अपर सचिव स्कूल शिक्षा धीरज साहू, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी, उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव रीना सोनोवाल, सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह, ट्रिपल आइटी कोटा के निदेशक प्रो. एन.पी. पढ़ी, राजस्थान के उच्च व तकनीकी शिक्षा एसीएस कुलदीप रांका, सचिव कृष्ण कुणाल, लोकसभा अध्यक्ष के ओएसडी राजीव दत्ता, लोक सभा में संयुक्त सचिव गौरव गोयल भी बैठक में उपस्थित रहे।