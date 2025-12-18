दिल्ली में फिर भड़का सियासी पारा, पर्यावरण मंत्री के आंकड़े देख बौखलाई AAP बोली- सिर्फ बयानबाजी…

दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है, जिसकी वजह से यह सुप्रीम कोर्ट से लेकर राजनीति तक चर्चा का विषय बन गया है। राजधानी में ग्रैप-4 लागू होने के बाद भी हालात काबू में आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। रेखा सरकार इसको कम करने के लिए काम तो कर ही रही है, लेकिन उसके साथ सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। दिल्ली प्रदूषण को लेकर हाल ही में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने पिछले सालों के प्रदूषण के आंकड़े पेश किए और आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगा दिया। इसपर आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया है और रेखा सरकार पर प्रदूषण के हालातों पर बयानबाजी करने का आरोप लगा दिया। इन आरोप-प्रत्यारोपों से राष्ट्रीय राजधानी में एक बार फिर सियासी पारा हाई हो गया है।