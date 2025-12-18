दिल्ली में फिर भड़का सियासी पारा, पर्यावरण मंत्री के आंकड़े देख बौखलाई AAP बोली- सिर्फ बयानबाजी…

दिल्ली में प्रदूषण पर AAP और BJP आमने-सामने।
दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है, जिसकी वजह से यह सुप्रीम कोर्ट से लेकर राजनीति तक चर्चा का विषय बन गया है। राजधानी में ग्रैप-4 लागू होने के बाद भी हालात काबू में आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। रेखा सरकार इसको कम करने के लिए काम तो कर ही रही है, लेकिन उसके साथ सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। दिल्ली प्रदूषण को लेकर हाल ही में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने पिछले सालों के प्रदूषण के आंकड़े पेश किए और आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगा दिया। इसपर आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया है और रेखा सरकार पर प्रदूषण के हालातों पर बयानबाजी करने का आरोप लगा दिया। इन आरोप-प्रत्यारोपों से राष्ट्रीय राजधानी में एक बार फिर सियासी पारा हाई हो गया है।
बुधवार को प्रदूषण से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में प्रदूषण जानबूझकर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उनके अनुसार AAP से जुड़े लोग जगह-जगह कचरा जलाते हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ जाता है। सिरसा ने आगे कहा कि पिछले 10 सालों में AAP की सरकार के आंकड़े साफ बतातें हैं कि उस समय प्रदूषण की स्थिति मौजूदा हालात से भी बदतर थे। उन दस सालों की मार दिल्ली आज भी झेल रही है। सिरसा का कहना है कि उनकी सरकार लगातार यह सुनिश्चित कर रही है कि हालात में कुछ सुधार लाया जा सके।
पर्यावरण मंत्री ने आम आदमी पार्टी से अपील करते हुए कहा कि प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे में राजनीति नहीं होनी चाहिए। वह दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सीधे अरविंद केजरीवाल को संबोधित करते हुए कहा "आपको दिल्ली ने 10 साल के लिए राजा बनाया। दिल्ली वालों की वजह से आप 10 साल तक पूर्ण बहुमत से सत्ता में रहे और आज आपने इस दौरान क्या किया?" उन्होंने आगे कहा कि वह पहले भी ट्वीट कर इस ममाले में जानकारी देते आए हैं।
सिरसा ने पोस्ट करते हुए लिखा था "दिल्ली आज प्रदूषण की भयंकर मार झेल रहा है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने 10 साल तक सिर्फ बीमारियां बढ़ाई हैं, इलाज नहीं किया है। आज AAP राजनीति में इतनी नीचता पर गिर गई है कि नेता और पार्षद जानबूझकर कचरा जलाते हैं, वीडियो बनाते हैं और फिर प्रदूषण बढ़ने पर सरकार को घेरते हैं। उन्होंने साफ कहा कि यह विरोध नहीं, बल्कि दिल्ली के बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ है।" उन्होंने आगे साफ लिखा था "दिल्ली में ऐसी राजनीति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और रेखा सरकार के नेतृत्व में दिल्ली में प्रदूषण खत्म करके ही रहेंगे।"
सिरसा के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने तीखा पलटवार किया है। AAP की दिल्ली इकाई ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और दावा किया कि त्रिलोकपुरी में सड़क किनारे कूड़ा जल रहा है और भाजपा सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रदूषण को लेकर सरकार सिर्फ बयानबाजी कर रही है। ग्रैप-4 लागू होने के बाद भी कई इलाकों में कचरा भी जलाया जा रहा है और निर्माण कार्य भी जारी है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने भी अपने सोशल मीडिया 'X' अकाउंट पर पोस्ट कर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रैप-4 लागू होने के बाद भी पुष्पांजलि फार्म में निर्माण कार्य चल रहा है और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
AAP ने सिरसा के लगाए गए आरोपों को झूठा बताया। पार्टी का कहना है कि सिरसा बिना किसी सबूत के उन पर आरोप लगा रहे हैं। साथ ही आप ने यह भी आरोप लगाया कि जिस दिन से सिरसा पर्यारण मंत्री बने हैं, तब से AQI में हेराफेरी और मॉनीटरिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर मनजिंदर सिंह सिरसा के पास कचरा जलाने से जुड़े पक्के सबूत हैं तो बयान देने की जगह उन्हें FIR दर्ज करानी चाहिए।
