एनसीआर में 90 प्रतिशत युवा नशे के खरीदार…गांजा तस्कर के खुलासे पर पुलिस हैरान

यह पहली घटना नहीं है। शामली मुजफ्फरनगर, मेरठ और सहारनपुर में पिछले एक वर्ष में सैकड़ों तस्कर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनके कब्जे से करोड़ों रुपये कीमत के नशीले पदार्थ बरामद किए जा चुके हैं। पकड़े गए अधिकांश लोगों ने यही बताया कि अधिकांश माल युवा वर्ग खरीदता है। इससे साफ है कि युवा पीढ़ी नशे की गर्त में जा रही है। हालांकि सहारनपुर में मंडल में चलाए जा रहे ऑपरेशन नया सवेरा और ऑपरेशन व्हाइट पाउडर से नशा तस्करों की काफी कमर टूटी है लेकिन अभ भी यह काला कारोबार पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। इसका सहज अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक तस्कर मुजफ्फरनगर में खुलेआम साढ़े दस लाख रुपये कीमत के गांजे को लेकर जा रहा था।