हम मुंबई बंद कर देंगे, वरना 8 दिनों में…16 साल के छात्र आत्महत्या मामले में मराठा आंदोलन की चेतावनी

मंगलवार को दिल्ली पहुंचकर मनोज जरांगे मृतक छात्र के परिवार से मिले। जरांगे ने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए बताया कि उस छात्र का परिवार महाराष्ट्र से है और मराठा समुदाय से जुड़ा है। परिवार के साथ बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि उस छात्र के परिवार को वह किसी भी तरह न्याय दिलाकर ही रहेंगे, चाहे उन्हें किसी भी लेवल पर जाना पड़े। मनोज जरांगे ने दावा किया कि सरकार ने जो इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। इस रिपोर्ट में छात्र की मौत के लिए स्कूल प्रशासन और कुछ शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराया गया है। उनका आरोप है कि उस छात्र को लंबे समय से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे वह इतने तनाव में आ गया कि उसने ऐसा कदम उठाया।