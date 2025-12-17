यूपी-हरियाणा की 12 लाख से ज्यादा गाड़ियां दिल्ली में बैन, जानें रेखा सरकार ने क्यों लिया बड़ा फैसला?

राष्ट्रीय राजधानी में कड़े नियम लागू होने के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं, उनके मुताबिक नोएडा में 4 लाख ऐसे वाहन हैं, जो रेखा सरकार के फैसले से प्रभावित होने वाले हैं। दरअसल, नोएडा में 1.4 लाख बीएस-III गाड़ियां हैं, जिनमें 96,210 पेट्रोल और 41 हजार से अधिक डीजल चालित हैं। यहां करीब 2.8 लाख वाहन बीएस-IV स्टैंडर्ड की हैं। नोएडा में केवल 4.2 लाख ऐसे वाहन हैं, जो बीएस-VI स्टैंडर्ड के हैं और अगले आदेश तक इन्हें ही दिल्ली में जाने की इजाजत होगी। वहीं, मंगलवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा था कि इस नियम का अगर कोई उल्लंघन करता है तो वह केवल जुर्माना देकर नहीं छूटेगा, बल्कि उसके वाहन को सीज कर दिया जाएगा।