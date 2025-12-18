मौसम ने फिर बदली चाल, 20-21 दिसंबर को होगी भारी बारिश! IMD का ट्रिपल अलर्ट

मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के साथ कई राज्यों में कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 21 और 22 दिसंबर को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे इलाकों में ठंड का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा दिल्ली समेत हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। इससे लोगों को ट्रेवल करने में दिक्कत हो सकती है। इसके साथ ही ठंड और तेज हवाएं चलने की भी संभावनाएं बताई जा रही हैं, जिससे सर्दी और बढ़ेगी। उम्मीद की जा रही है कि इन तेज हवाओं के चलते प्रदूषक तत्वों का बिखराव हो सकता है, जिससे वायु की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हो सकता है। आज गुरुवार को दिल्ली का AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। शहादरा में सबसे ज्यादा AQI 442 और एवरेज AQI 358 से 370 के बीच दर्ज किया गया। इसके साथ ही बहुत से इलाकों में विजिबिलिटी बहुत कम रही।