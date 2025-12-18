18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

मौसम ने फिर बदली चाल, 20-21 दिसंबर को होगी भारी बारिश! IMD का ट्रिपल अलर्ट

दिल्ली में आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड दस्तक देने वाली है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बर्फबारी और बारिश का अलर्ट भी जारी किया है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Dec 18, 2025

Heavy Rain

Heavy Rain

पूरे देशभर में मौसम अपने अलग-अलग रंग दिखा रहा है। इसके पीछे का कारण है- तेजी से सक्रिय होता हुआ पश्चिमी विक्षोभ। इसकी वजह से कहीं बर्फबारी, कहीं मानसून खत्म होने के बाद भी बारिश तो कहीं तेजी से गिरता हुआ तापमान देखने को मिल रहा है। अगर दिल्ली एनसीआर का मौसम देखें तो वहां अब कड़ाके की ठंड दस्तक देने वाली है। आधा दिसंबर जा चुका है, लेकिन अभी तक कड़ाके की ठंड देखने को नहीं मिली थी। उसके बावजूद लोग सुबह-शाम की ठिठुरन और प्रदूषण की चादर से परेशान थे। भारतीय मौसम विभाग (IMD) की नई भविष्यवाणी जो आई है, उससे यह साफ होता है कि आने वाले दिनों में राहत नहीं मिलने वाली है, बल्कि सर्दी का असर और बढ़ने वाला है। साथ ही पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी और बारिश होने वाली है, जिससे कई राज्यों में कोहरे और शीतलहर जैसी स्थिति बनेगी।

कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का अलर्ट

मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के साथ कई राज्यों में कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 21 और 22 दिसंबर को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे इलाकों में ठंड का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा दिल्ली समेत हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। इससे लोगों को ट्रेवल करने में दिक्कत हो सकती है। इसके साथ ही ठंड और तेज हवाएं चलने की भी संभावनाएं बताई जा रही हैं, जिससे सर्दी और बढ़ेगी। उम्मीद की जा रही है कि इन तेज हवाओं के चलते प्रदूषक तत्वों का बिखराव हो सकता है, जिससे वायु की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हो सकता है। आज गुरुवार को दिल्ली का AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। शहादरा में सबसे ज्यादा AQI 442 और एवरेज AQI 358 से 370 के बीच दर्ज किया गया। इसके साथ ही बहुत से इलाकों में विजिबिलिटी बहुत कम रही।

मैदानी इलाकों में नहीं होगी बारिश

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना नहीं है। इसका मतलब है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। लेकिन ठंड और कोहरे का असर लगातार बढ़ते नजर आएगा।

कहां-कहां बरसेंगे बादल?

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की वजह से हिमाचल प्रदेश में 20 और 21 दिसंबर को भारी बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी की गई है। वहीं जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में 21 और 22 दिसंबर के आसपास इसी तरह का मौसम रह सकता है। वहीं राजस्थान के कुछ जिलों जैसे जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ-कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखी जा सकती है।

ये भी पढ़ें

मौसम का ट्रिपल अटैक! अगले 48 घंटों में ठंड-कोहरा और बारिश की चेतावनी, इन राज्यों में अलर्ट
नई दिल्ली
IMD issues Heavy Rain Alert

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

IMD latest forecast

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

Published on:

18 Dec 2025 05:02 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / मौसम ने फिर बदली चाल, 20-21 दिसंबर को होगी भारी बारिश! IMD का ट्रिपल अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

नोएडा में युवती का अपहरण करना चाहता था कैब चालक, 100 की स्पीड में चलती कार से कूदी…खुला बड़ा राज

noida cab driver kidnapping attempt woman jumps from moving car
नई दिल्ली

चैट्स से खुली पोल, समीर मोदी रेप केस मामले मे नया मोड़…आरोप लगाने वाली महिला पर ही FIR का आदेश

Sameer Modi rape case Delhi court order FIR against woman
नई दिल्ली

किराएदार ने मकान मालकिन का पहले गला घोटा फिर शूटकेस में भर दिए शव के टुकड़े, पुलिस का बड़ा खुलासा

Ghaziabad Police arrest Husband and wife murder house owner
नई दिल्ली

100 करोड़ का जुर्माना रद्द… सुप्रीम कोर्ट बोला- रिटायर होने से पहले जज लगा रहे ‘सिक्सर’

Supreme court on judges hitting sixes
नई दिल्ली

दिल्ली में फिर भड़का सियासी पारा, पर्यावरण मंत्री के आंकड़े देख बौखलाई AAP बोली- सिर्फ बयानबाजी…

Aap and Manjinder Sirsa face off over delhi pollution
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.