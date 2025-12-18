मौसम ने फिर बदली चाल, 20-21 दिसंबर को होगी भारी बारिश! IMD का ट्रिपल अलर्ट

Heavy Rain
पूरे देशभर में मौसम अपने अलग-अलग रंग दिखा रहा है। इसके पीछे का कारण है- तेजी से सक्रिय होता हुआ पश्चिमी विक्षोभ। इसकी वजह से कहीं बर्फबारी, कहीं मानसून खत्म होने के बाद भी बारिश तो कहीं तेजी से गिरता हुआ तापमान देखने को मिल रहा है। अगर दिल्ली एनसीआर का मौसम देखें तो वहां अब कड़ाके की ठंड दस्तक देने वाली है। आधा दिसंबर जा चुका है, लेकिन अभी तक कड़ाके की ठंड देखने को नहीं मिली थी। उसके बावजूद लोग सुबह-शाम की ठिठुरन और प्रदूषण की चादर से परेशान थे। भारतीय मौसम विभाग (IMD) की नई भविष्यवाणी जो आई है, उससे यह साफ होता है कि आने वाले दिनों में राहत नहीं मिलने वाली है, बल्कि सर्दी का असर और बढ़ने वाला है। साथ ही पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी और बारिश होने वाली है, जिससे कई राज्यों में कोहरे और शीतलहर जैसी स्थिति बनेगी।
मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के साथ कई राज्यों में कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 21 और 22 दिसंबर को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे इलाकों में ठंड का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा दिल्ली समेत हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। इससे लोगों को ट्रेवल करने में दिक्कत हो सकती है। इसके साथ ही ठंड और तेज हवाएं चलने की भी संभावनाएं बताई जा रही हैं, जिससे सर्दी और बढ़ेगी। उम्मीद की जा रही है कि इन तेज हवाओं के चलते प्रदूषक तत्वों का बिखराव हो सकता है, जिससे वायु की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हो सकता है। आज गुरुवार को दिल्ली का AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। शहादरा में सबसे ज्यादा AQI 442 और एवरेज AQI 358 से 370 के बीच दर्ज किया गया। इसके साथ ही बहुत से इलाकों में विजिबिलिटी बहुत कम रही।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना नहीं है। इसका मतलब है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। लेकिन ठंड और कोहरे का असर लगातार बढ़ते नजर आएगा।
पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की वजह से हिमाचल प्रदेश में 20 और 21 दिसंबर को भारी बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी की गई है। वहीं जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में 21 और 22 दिसंबर के आसपास इसी तरह का मौसम रह सकता है। वहीं राजस्थान के कुछ जिलों जैसे जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ-कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखी जा सकती है।
