नोएडा में युवती का अपहरण करना चाहता था कैब चालक, 100 की स्पीड में चलती कार से कूदी…खुला बड़ा राज

युवती बार-बार गाड़ी रोकने के लिए ड्राइवर से बोलती रही लेकिन उसने नहीं रोक और गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। इसी बीच उन दोनों के बीच कहा सुनी हो गई। साथ ही युवती ने जब शोर मचाने का प्रयास किया, तो इस पर भी युवती को ड्राइवर ने धमकी देकर डराने का प्रयास किया। इतना ही नहीं जब युवती ने फोन निकालकर पुलिस से संपर्क करने का प्रयास की, तब ड्राइवर उसका फोन छीनने लगा। इतना सब होने के बाद युवती का ड्राइवर की नीयत को लेकर शक यकीन में बदल चुका था। युवती ने बहुत हिम्मत के साथ खुद को बचाने के लिए योजना बनाई। जैसे ही गाड़ी की स्पीड थोड़ा धीरे हुई, वह गाड़ी से कूद गई और जैसे-तैसे अपनी जान बचाई। चलती गाड़ी से कूदने की वजह से युवती को चोट तो आई है, लेकिन फिर भी वह अपनी जान बचाने में सफल रही। गाड़ी से कूदने के बाद लड़की को सड़क किनारे एक आदमी से मदद लेनी पड़ी। उसके बाद ड्राइवर ने वापस अपनी कैब मोड़ी और उसे घूरता हुआ चला गया।