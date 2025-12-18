18 दिसंबर 2025,

नई दिल्ली

नोएडा में युवती का अपहरण करना चाहता था कैब चालक, 100 की स्पीड में चलती कार से कूदी…खुला बड़ा राज

Noida cab kidnapping incident: नोएडा में देर रात कैब से घर लौट रही एक युवती का सफर अचानक डरावने सपने में बदल गया। ड्राइवर की हरकतों ने उसे चौकन्ना कर दिया और हालात ऐसे बने कि युवती को अपनी जान बचाने के लिए चलती गाड़ी से कूदना पड़ा। आखिर कैब के अंदर हुआ क्या, जानिए पूरी कहानी।

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Dec 18, 2025

noida cab driver kidnapping attempt woman jumps from moving car

प्रतीकात्मक तस्वीर

Noida cab kidnapping incident: नोएडा से युवती के साथ हुई एक हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। ऑफिस से घर लौटते समय कैब बुक करना युवती के लिए उसके जीवन का इतना डरावना सपना बन जाएगा, उसने सोचा नहीं था। घर जाते समय उसका सामना एक ऐसे ड्राइवर से हुआ, जिसका इरादा कुछ और ही था। ऑफिस से निकलने के कुछ देर बाद ही युवती को महसूस हो गया था कि वह गलत रास्ते पर जा रही है। इस बात के लिए जब उसने ड्राइवर को टोका तो उसने युवती की बात को अनसुना कर दिया। हालात तो तब बिगड़ गए जब ड्राइवर ने उससे फोन छीनने की कोशिश की। बाद में बात इतनी बढ़ गई कि युवती को चलती गाड़ी में कूदना पड़ा।

ड्राइवर के रास्ते बदलने पर हुआ शक

30 नवंबर को रात के 11ः40 बजे के आस-पास युवती ने ऑफिस से घर जाने के लिए कैब बुक की। कैब बुक करने के कुछ ही देर में एक यूपी के नंबर वाली गाड़ी ऑफिस के बाहर आ पहुंची। युवती के कैब में बैठने के कुछ देर तक सब सही था, लेकिन अचानक युवती ने महसूस किया कि ड्राइवर ने गलत रास्ते पर गाड़ी घुमा ली है। जानकारी के अनुसार, ड्राइवर ने सेक्टर-62 के अंडरपास के बदले दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ गाड़ी मोड़ी थी। ऐसा होने पर युवती को ड्राइवर के इरादों पर थोड़ा शक हुआ। युवती ने हिम्मत दिखाते हुए ड्राइवर से रास्ता बदलने का कारण पूछा लेकिन ड्राइवर ने उसकी बात को बिल्कुल अनसुना कर दिया और उसी दिशा में गाड़ी चलाता रहा।

अंत में गाड़ी से कूदना पड़ा

युवती बार-बार गाड़ी रोकने के लिए ड्राइवर से बोलती रही लेकिन उसने नहीं रोक और गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। इसी बीच उन दोनों के बीच कहा सुनी हो गई। साथ ही युवती ने जब शोर मचाने का प्रयास किया, तो इस पर भी युवती को ड्राइवर ने धमकी देकर डराने का प्रयास किया। इतना ही नहीं जब युवती ने फोन निकालकर पुलिस से संपर्क करने का प्रयास की, तब ड्राइवर उसका फोन छीनने लगा। इतना सब होने के बाद युवती का ड्राइवर की नीयत को लेकर शक यकीन में बदल चुका था। युवती ने बहुत हिम्मत के साथ खुद को बचाने के लिए योजना बनाई। जैसे ही गाड़ी की स्पीड थोड़ा धीरे हुई, वह गाड़ी से कूद गई और जैसे-तैसे अपनी जान बचाई। चलती गाड़ी से कूदने की वजह से युवती को चोट तो आई है, लेकिन फिर भी वह अपनी जान बचाने में सफल रही। गाड़ी से कूदने के बाद लड़की को सड़क किनारे एक आदमी से मदद लेनी पड़ी। उसके बाद ड्राइवर ने वापस अपनी कैब मोड़ी और उसे घूरता हुआ चला गया।

तय हो चुकी है युवती की शादी

जानकारी के अनुसार, युवती गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र के एक गांव में रहती है और वह नोएडा के सेक्टर-68 में एक निजी कंपनी में काम करती है। घर जाने के लिए हर रोज वह कैब से ही घर जाती थी। युवती के भाई ने बताया कि उसकी शादी तय हो चुकी है। इस घटना के बाद वह बहुत डर गई थी। युवती ने फोन कर यह पूरी वारदात बताई तो उसका भाई, पिता और मंगेतर तीनों मौके पर पहुंचे। घटना पर युवती बहुत सहमी हुई खड़ी थी और उन लोगों से मिलते ही वह रोने लगी।

FIR दर्ज नहीं कर रही थी पुलिस

युवती के भाई ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि पुलिसकर्मियों ने एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करने लगे। इस वजह से उन्हें बहुत सारी चौकियों और पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़े। वह गाजियाबाद के खोड़ा थाने, नोएडा की एनआईबी चौकी, एच ब्लॉक चौकी, छिजारसी चौकी, ट्रांसपोर्ट नगर चौकी और फेज-3 थाने में गए, लेकिन पुलिसकर्मियों ने बार-बार घटनास्थल को दूसरे क्षेत्र में बताकर उन्हें टरका दिया गया। वहीं पुलिस अधिकारी का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी पहचान सौरभ के रूप में हुई है। वह एटा जिले से है, लेकेिन अभी वह भंगेल गांव में रह रहा है। पुलिस का इस मामले में कहना है कि यह मामला अपहरण का नहीं है। ड्राइवर सिर्फ दूसरे रास्ते से लेकर जा रहा था और वह गाड़ी ड्राइवर की नहीं थी। उसने अपने बहनोई की गाड़ी ली थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

Delhi News

Updated on:

18 Dec 2025 03:15 pm

Published on:

18 Dec 2025 03:14 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / नोएडा में युवती का अपहरण करना चाहता था कैब चालक, 100 की स्पीड में चलती कार से कूदी…खुला बड़ा राज

