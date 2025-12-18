18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

चैट्स से खुली पोल, समीर मोदी रेप केस मामले मे नया मोड़…आरोप लगाने वाली महिला पर ही FIR का आदेश

Sameer Modi rape case: पूर्व आईपीएल अध्यक्ष के भाई समीर मोदी रेप केस मामले में नया मोड़ सामने आया है। दरसल, अदालत ने बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ FIR का आदेश दिया है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

image

MOHD NAWAZ KHAN

Dec 18, 2025

Sameer Modi rape case Delhi court order FIR against woman

पूर्व आईपीएल अध्यक्ष का भाई

Sameer Modi rape case: दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व भारतीय प्रीमियर लीग (आईपीएल) अध्यक्ष के भाई, समीर मोदी के मामले में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने समीर मोदी पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ जबरन वसूली (एक्सटॉर्शन) के आरोप में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच हुई व्हाट्सऐप चैट्स को पहली नजर में देखने से ही जबरन वसूली का संज्ञेय अपराध बनता है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) विनोद जोशी, साकेत कोर्ट ने 16 दिसंबर को दिए अपने आदेश में कहा कि चैट्स से यह साफ होता है कि समीर मोदी को बलात्कार के आरोप में फंसाने की धमकी देकर डराया गया और उनसे पैसे की मांग की गई।

क्या है पूरा मामला

पुलिस सूत्रों के अनुसार, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समीर मोदी की पूर्व लिव-इन पार्टनर ने उनके खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई थी। महिला पर आरोप है कि उसने इस मामले को निपटाने के लिए समीर मोदी से 50 करोड़ रुपये की मांग की थी। समीर को दिल्ली पुलिस ने सितंबर में इस बलात्कार मामले में गिरफ्तार किया था। हालांकि, गिरफ्तारी के एक हफ्ते बाद ही उन्हें जमानत मिल गई थी। समीर मोदी की ओर से कोर्ट में सीनियर एडवोकेट विक्रम शर्मा, एडवोकेट सिद्धार्थ यादव और सौरभ आहूजा ने पैरवी की। उनके वकीलों का शुरू से कहना था कि दोनों के बीच संबंध आपसी सहमति से थे और महिला उन पर पैसे ऐंठने का दबाव बना रही थी। अदालत ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(6) यानी जबरन वसूली और धारा 69 यानी धोखे से यौन संबंध बनाने से जुड़े प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि चैट्स में अपराध के संकेत साफ तौर पर नजर आते हैं।

पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल

कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। जज ने कहा कि समीर मोदी ने 8 अगस्त 2025 को ही पुलिस के पास जबरन वसूली की शिकायत दी थी, जो महिला द्वारा दर्ज कराई गई बलात्कार की एफआईआर से करीब दो महीने पहले की है। इसके बावजूद पुलिस ने मोदी की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। अदालत ने पुलिस के इस तर्क को बेतुका बताया और कहा कि समीर मोदी की शिकायत महिला द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर का जवाब या काउंटरब्लास्ट है। जब शिकायत पहले दी गई थी, तो उसे बाद में दर्ज एफआईआर का जवाब कैसे माना जा सकता है।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी

अदालत ने कहा कि जहां समीर मोदी की शिकायत पर पुलिस ने महीनों तक कोई कदम नहीं उठाया, वहीं महिला की शिकायत पर राज्य की पूरी मशीनरी तुरंत सक्रिय हो गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना किसी नोटिस के समीर मोदी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया गया और 18 सितंबर 2025 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जज ने जांच अधिकारी (IO) के इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि दोनों शिकायतें एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं और अलग से जांच की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर समीर मोदी की शिकायत जांच के लायक थी, तो यह सवाल बना रहता है कि उस पर समय रहते जांच क्यों नहीं की गई। आखीर में अदालत ने महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश देते हुए कहा कि कानून सभी के लिए समान है और शिकायत के समय अन्य सबूतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

ये भी पढ़ें

दिल्ली में फिर भड़का सियासी पारा, पर्यावरण मंत्री के आंकड़े देख बौखलाई AAP बोली- सिर्फ बयानबाजी…
नई दिल्ली
Aap and Manjinder Sirsa face off over delhi pollution

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

Published on:

18 Dec 2025 02:07 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / चैट्स से खुली पोल, समीर मोदी रेप केस मामले मे नया मोड़…आरोप लगाने वाली महिला पर ही FIR का आदेश

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

किराएदार ने मकान मालकिन का पहले गला घोटा फिर शूटकेस में भर दिए शव के टुकड़े, पुलिस का बड़ा खुलासा

Ghaziabad Police arrest Husband and wife murder house owner
नई दिल्ली

100 करोड़ का जुर्माना रद्द… सुप्रीम कोर्ट बोला- रिटायर होने से पहले जज लगा रहे ‘सिक्सर’

Supreme court on judges hitting sixes
नई दिल्ली

दिल्ली में फिर भड़का सियासी पारा, पर्यावरण मंत्री के आंकड़े देख बौखलाई AAP बोली- सिर्फ बयानबाजी…

Aap and Manjinder Sirsa face off over delhi pollution
नई दिल्ली

जेल में रची गई थी ‘दुष्कर्म’ की डर्टी साजिश, एयरलाइंस की महिला केबिन क्रू मेंबर के शातिर दिमाग पर चकराई पुलिस

Airline cabin Crew member arrest in gurugram fals rape fir
नई दिल्ली

एक साथ चुनाव से भारत में होगा धनवर्षा

नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.