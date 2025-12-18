18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

नई दिल्ली

जेल में रची थी ‘डर्टी साजिश’, पैसे ऐंठने का काम करती थी एयरलाइंस की केबिन क्रू मेंबर…अब अपने ही जाल में फंस गई

Airline cabin Crew member arrest: दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम एक प्राइवेट एयरलाइंस की केबिन क्रू मेंबर और जेल में बंद एक कैदी का नाम सामने आया है। पुलिस की छानबीन में यह खुलासा हुआ कि इन आरोपियों ने मिलकर दुष्कर्म के झूठे आरोपों का इस्तेमाल करके लोगों से पैसे ऐंठने की साजिश रची थी। उनका उद्देश्य न केवल निर्दोष लोगों को फंसाना था, बल्कि पहले से दुष्कर्म के मामलों में शामिल पीड़ितों पर दबाव बनाकर उन्हें झूठे आरोपों में फंसाना भी था।

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

image

IMRAN ANSARI

Dec 18, 2025

Airline cabin Crew member arrest in gurugram fals rape fir

झूठे केस में फंसाकर पैसे ऐंठने का काम करती थी युवती

Airline cabin Crew member arrest: दिल्ली- एनसीआर में आए दिन अगल-अलग प्रकार के ठगी के मामले सामने आते रहते हैं अब गुरुग्राम में ऐसा ठगी का ताजा मामला सामने आया है जिसे देखकर पुलिस भी हैरान है। दरअसल, इस ठगी में पकड़ी गई आरोपी कोई आम नहीं बल्कि एक प्राइवेट एयरलाइंस में केबिन क्रू मेंबर बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले का पर्दाफाश करते हुए छानबीन की तो पता चला कि इस ठगी की पटकथा जेल में बंद एक कैदी के साथ मिलकर लिखी गई थी। इन ठगों का मकसद दुष्कर्म का आरोप लगाकार लोगों से पैसे ऐंठना था। इसके साथ ही किसी भी केस के दुष्कर्म पीड़िता के पतिको फंसाकर उस पर दबाव बनाने का भी काम करते थे।

विस्तार से जानिए पूरा मामला

पकड़ी गई आरोपी युवती राजस्थान की रहने वाली है। बीते 15 नवंबर को उसने दिल्ली के थाना साकेत में अजीब और सनसनीखेज आरोप लगाया था। उसने दावा किया था कि एक ऑनलाइन जॉब पोर्टल के जरिए उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, लेकिन वहां उसे जबरदस्ती एक कार में बैठाया गया और चलती गाड़ी में दुष्कर्म किया गया। इस मामले को लेकर युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए छानबीन करना शुरू की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स की सहायता से जांच करने लगी तो पता चला कि युवती ने यह आरोप झूठे तरीके से लगाए थे। पुलिस ने पाया कि इस साजिश के पीछे एक व्यक्ति का हाथ था, जिसका नाम अमित उर्फ गोलू था।

एक ही मकसद था पैसे ऐंठना

पुलिस के पूछताछ मे पता चला कि युवती और गोलू ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा था, जिसका मुख्य उद्देश्य पैसे निकालना और एक अन्य मामले में गोलू के खिलाफ दायर किए गए दुष्कर्म केस के आरोपियों को झूठे मामले में फंसाना था। इस मामले में युवती ने पिछले साल जुलाई में सेक्टर-17 थाने में एक व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। जेल में उस आरोपी की मुलाकात गोलू से हुई थी, जिसके बाद दोनों ने मिलकर इस साजिश को अंजाम देने की योजना बनाई थी। पुलिस ने अब इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और इस तरह की फर्जी शिकायतों से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने की बात की है।

युवती ने अपने BF को भी भिजवाया था जेल

इस आरोपी युवती का इतिहास इतना ही नहीं बल्कि अतीत में उसने अपने ही बॉयफ्रेंड के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाकर उसे जेल भिजवा दिया था। जब युवती को पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने बॉयफ्रेंड के दोस्त की मदद ली। ये वही दोस्त है जिसे अपने दुश्मन से बदला लेना था जिसके लिए पैसे देकर इस युवती के साथ प्लान तैयार किया था। दरअसल, उसने युवती के जरिए अपने दुश्मन के खिलाफ रेप केस दर्ज करवाया। इससे पहले कि ये लोग आरोपी से पैसे की डिमांड करते, उससे पहले पुलिस ने केस की जांच करते हुए इसे झूठा बता दिया और उल्टा युवती को ही गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल युवती से यह काम कराने वाला उसके बॉयफ्रेंड का दोस्त फरार चल रहा है। वहीं, इस मामले को लेकर गुरूग्राम पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी युवती को अभी रिमांड पर लिया गया है। पूछताछ के दौरान उसने पूरी साजिश की कहानी बता दी है। झूठा केस हटाकर युवती पर नए धारा के साथ मुकदमा दर्ज किया गया है। दूसरे आरोपी बिट्टू की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि झूठे मुकदमें लगाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई होगी क्योंकि असली पीड़ितों का नुकसान होता है।

