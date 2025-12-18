जेल में रची थी ‘डर्टी साजिश’, पैसे ऐंठने का काम करती थी एयरलाइंस की केबिन क्रू मेंबर…अब अपने ही जाल में फंस गई

इस आरोपी युवती का इतिहास इतना ही नहीं बल्कि अतीत में उसने अपने ही बॉयफ्रेंड के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाकर उसे जेल भिजवा दिया था। जब युवती को पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने बॉयफ्रेंड के दोस्त की मदद ली। ये वही दोस्त है जिसे अपने दुश्मन से बदला लेना था जिसके लिए पैसे देकर इस युवती के साथ प्लान तैयार किया था। दरअसल, उसने युवती के जरिए अपने दुश्मन के खिलाफ रेप केस दर्ज करवाया। इससे पहले कि ये लोग आरोपी से पैसे की डिमांड करते, उससे पहले पुलिस ने केस की जांच करते हुए इसे झूठा बता दिया और उल्टा युवती को ही गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल युवती से यह काम कराने वाला उसके बॉयफ्रेंड का दोस्त फरार चल रहा है। वहीं, इस मामले को लेकर गुरूग्राम पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी युवती को अभी रिमांड पर लिया गया है। पूछताछ के दौरान उसने पूरी साजिश की कहानी बता दी है। झूठा केस हटाकर युवती पर नए धारा के साथ मुकदमा दर्ज किया गया है। दूसरे आरोपी बिट्टू की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि झूठे मुकदमें लगाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई होगी क्योंकि असली पीड़ितों का नुकसान होता है।