दिल्ली में खराब AQI के बीच कैंसर का खतरा बढ़ा, स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता

स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया कि दिल्ली में कैंसर की आयु-समायोजित घटना दर (AAIR) देश के कई बड़े शहरों से ज्यादा है। 2015 से 2019 के बीच, पुरुषों में यह दर 146.7 प्रति लाख, और महिलाओं में 132.5 प्रति लाख दर्ज की गई थी। मंत्रालय का कहना है कि दिल्ली में AIIMS और राजीव गांधी कैंसर संस्थान जैसे बड़े अस्पताल मौजूद हैं। यहां उत्तर भारत और देश के अन्य हिस्सों से बड़ी संख्या में कैंसर मरीज इलाज के लिए आते हैं, जिससे दिल्ली में दर्ज मामलों की संख्या भी ज्यादा दिखाई देती है। फिर भी, खराब AQI और बढ़ते कैंसर मामलों के आंकड़े यह संकेत देते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण और स्वास्थ्य के बीच संबंध को लेकर चिंता और सतर्कता दोनों की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है।