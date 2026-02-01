विदेश से दिल्ली में चल रहा था ठगी का खेल, निवेश के नाम पर 3.76 करोड़ रुपये ऐंठे, स्पेशल सेल ने किया पर्दाफाश

आपको बता दें कि यह मामला पुलिस के संज्ञान में पहली बार तब आया जब दिल्ली के एक रियल एस्टेट कारोबारी, कृष्ण कुमार से ऑनलाइन स्टॉक मार्केट निवेश के नाम पर 3.76 करोड़ रुपये ऐंठ लिए गए। पहले तो उन्हें मोटा मुनाफा का ठगों ने लालच दिया फिर उनसे इन्वेस्ट करने के नाम पर पैसे ले लिए। 15 सितंबर 2025 को एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तकनीकी जांच शुरू की। जांच के दौरान सबसे पहले नवी मुंबई निवासी सबलू कुमार की भूमिका सामने आई, जिसके बैंक खाते में ठगी से जुड़े करीब 10 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए थे। इस सुराग के आधार पर पुलिस टीम ने कोटा में दबिश देकर सबलू कुमार को गिरफ्तार किया। उससे की गई गहन पूछताछ में पूरे नेटवर्क की परतें खुलती चली गईं। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने दिल्ली के जंगपुरा इलाके में छापेमारी कर वसीम अहमद, राजेश खान, शाहिद अली और मन्नू इस्सर को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, सभी आरोपी ठगी के इस संगठित गिरोह का हिस्सा थे और अलग-अलग भूमिकाओं में रहकर लोगों से निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये ठगने में शामिल थे।