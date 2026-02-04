देश का कौन दुश्मन, कौन गद्दार? आपस में भिड़े राहुल गांधी और भाजपा मंत्री, तकरार का VIDEO वायरल

राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने तीखा पलटवार किया। बिट्टू ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा सिख समुदाय को निशाना बनाते रहे हैं और उसी सोच के तहत उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मौके पर कई अन्य सांसद भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। बिट्टू ने यह भी कहा कि वे रोज संसद में सहकर्मी के तौर पर मिलते हैं, लेकिन उस दिन राहुल गांधी पता नहीं किस गुस्से में थे। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने टिप्पणी करने के बाद हाथ बढ़ाया, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि वह उनकी बात न करें और पलटकर राहुल गांधी को ही देश का सबसे बड़ा गद्दार बताते हुए सिखों से जुड़े गंभीर आरोप लगाए।