मशहूर यूट्यूबर का शादी से पहले VIDEO वायरल, सोशल मीडिया पर दहेज को ‘दान’ बताने वाले वीडियो ने मचाया बवाल

इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक वर्ग यूट्यूबर अरुण पंवार को मिले कथित दहेज पर सवाल उठा रहा है, जबकि पंवार और उनका परिवार इसे दहेज नहीं बल्कि उपहार या दान बता रहा है। इसी मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहस छिड़ गई है। इस बीच यह सवाल भी जोर पकड़ रहा है कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेना और देना कानूनन अपराध है, ऐसे में कोई यूट्यूबर अपनी शादी में इतनी बड़ी रकम या सामान कैसे ले सकता है और उसका सार्वजनिक प्रदर्शन कैसे किया जा सकता है। हालांकि, इस पूरे विवाद के बीच कुछ लोग अरुण पंवार के पक्ष में भी नजर आ रहे हैं और उनकी खुलकर तारीफ कर रहे हैं।