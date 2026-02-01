509 महिलाएं, 191 नाबालिग समेत 15 दिनों में 800 से ज्यादा लोग गायब! साल 2026 की शुरुआत में सामने आया रहस्य

पीटीआई की रिपोर्ट में बच्चों से जुड़े आंकड़े और भी चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, लापता नाबालिगों में से पुलिस अब तक केवल 29 लड़कियों और 19 लड़कों का ही पता लगा सकी है, जबकि करीब 71 प्रतिशत किशोर, यानी 121 बच्चे, अभी भी लापता हैं। 8 से 12 वर्ष की आयु वर्ग में कुल 13 बच्चे गायब हुए थे, जिनमें आठ लड़के और पांच लड़कियां शामिल हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ तीन लड़कों को ही खोजा जा सका है। इसी तरह आठ साल से कम उम्र के बच्चों के मामलों में भी हालात गंभीर हैं, जहां कुल नौ बच्चों के लापता होने की सूचना मिली थी। इनमें से केवल तीन बच्चों का ही पता चल पाया है, जबकि छह मासूम अभी भी अपने परिवारों से दूर हैं, जो बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा करता है। मिली जानकारी के अनुसार, लापता होने वालों में सबसे ज्यादा वयस्क बताए जा रहे हैं। आंकड़ों के हिसाब से जनवरी के पहले पखवाड़े में 616 वयस्क लापता हुए, जिनमें 363 महिलाएं और 253 पुरुष शामिल हैं। पुलिस ने 90 पुरुषों और 91 महिलाओं का पता लगा लिया है, लेकिन 435 वयस्क अब भी लापता हैं।