3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

509 महिलाएं, 191 नाबालिग समेत 15 दिनों में 800 से ज्यादा लोग गायब! साल 2026 की शुरुआत में सामने आया रहस्य

Delhi News: दिल्ली में 2026 के पहले 15 दिनों में 800 से ज्यादा लोगों के लापता होने के मामले सामने आए हैं। औसतन रोज 54 लोग गायब हुए, जिनमें सबसे अधिक महिलाएं और लड़कियां शामिल हैं।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Feb 03, 2026

Over 800 people have gone missing in Delhi in the last 15 days

Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली में एक हैरान करने वाले तथ्य सामने आए है।दरअसल, साल 2026 की शुरुआत के महज 15 दिनों में ही दिल्ली से 800 से ज्यादा लोगों के लापता होने की शिकायतें दर्ज की गई हैं। 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच कुल 807 लोगों के गायब होने की सूचना मिली, यानी औसतन हर दिन करीब 54 लोग लापता हुए। इन मामलों में महिलाओं और लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा रही, जिनकी तादाद 509 बताई गई है, जबकि 298 पुरुष भी लापता हुए हैं। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि इस दौरान प्रतिदिन औसतन 13 बच्चे गायब हुए, जो हालात की गंभीरता को दर्शाता है।

दिल्ली पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, कुल लापता लोगों में 191 मामले नाबालिगों से जुड़े हैं, जिनमें 146 लड़कियां शामिल हैं, जबकि 616 मामले वयस्कों के हैं। पुलिस ने अब तक 235 लापता लोगों को खोज निकालने में सफलता पाई है, लेकिन चिंता की बात यह है कि 572 लोग अब भी लापता हैं। ये आंकड़े राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था और सामाजिक हालात को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं।

121 बच्चे, अभी भी लापता

पीटीआई की रिपोर्ट में बच्चों से जुड़े आंकड़े और भी चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, लापता नाबालिगों में से पुलिस अब तक केवल 29 लड़कियों और 19 लड़कों का ही पता लगा सकी है, जबकि करीब 71 प्रतिशत किशोर, यानी 121 बच्चे, अभी भी लापता हैं। 8 से 12 वर्ष की आयु वर्ग में कुल 13 बच्चे गायब हुए थे, जिनमें आठ लड़के और पांच लड़कियां शामिल हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ तीन लड़कों को ही खोजा जा सका है। इसी तरह आठ साल से कम उम्र के बच्चों के मामलों में भी हालात गंभीर हैं, जहां कुल नौ बच्चों के लापता होने की सूचना मिली थी। इनमें से केवल तीन बच्चों का ही पता चल पाया है, जबकि छह मासूम अभी भी अपने परिवारों से दूर हैं, जो बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा करता है। मिली जानकारी के अनुसार, लापता होने वालों में सबसे ज्यादा वयस्क बताए जा रहे हैं। आंकड़ों के हिसाब से जनवरी के पहले पखवाड़े में 616 वयस्क लापता हुए, जिनमें 363 महिलाएं और 253 पुरुष शामिल हैं। पुलिस ने 90 पुरुषों और 91 महिलाओं का पता लगा लिया है, लेकिन 435 वयस्क अब भी लापता हैं।

2025 में 24,508 लोग हुए थे लापता

आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2025 में भी दिल्ली में लापता लोगों की संख्या बेहद चिंताजनक रही। इस दौरान राजधानी से कुल 24,508 लोगों के गायब होने की शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें महिलाओं की संख्या सबसे अधिक रही। कुल मामलों में 14,870 महिलाएं लापता हुईं, जो 60 प्रतिशत से भी ज्यादा है, जबकि 9,638 पुरुषों के लापता होने के मामले सामने आए। हालांकि पुलिस ने प्रयास करते हुए 15,421 लोगों को ढूंढने में सफलता हासिल की, लेकिन इसके बावजूद 9,087 मामले ऐसे रहे, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ये आंकड़े महिलाओं की सुरक्षा और लापता मामलों की जांच की प्रभावशीलता को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं।

ये भी पढ़ें

UGC को लेकर JNU के बाद DU में बवाल, सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद छात्रों का प्रदर्शन…पुलिस ने संभाला मोर्चा
नई दिल्ली
After JNU there is uproar in DU regarding UGC

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

Published on:

03 Feb 2026 07:03 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / 509 महिलाएं, 191 नाबालिग समेत 15 दिनों में 800 से ज्यादा लोग गायब! साल 2026 की शुरुआत में सामने आया रहस्य
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

SHO अपने ही थाने में 50 हजार की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार!

Crime Ghazibad
नई दिल्ली

कुलदीप सिंह सेंगर मामले में फिर एक्टिव हुआ दिल्ली HC, 10 साल की सजा मामले में अब हर दिन होगी सुनवाई

Delhi High Court will hear the Kuldeep Sengar case daily
नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर में मौसम का डबल अटैक! बर्फीले तूफान के साथ बादल-कोहरे पर बड़ी भविष्यवाणी

Double weather Warning in Delhi-NCR imd Big prediction Rain clouds and fog Forecast
नई दिल्ली

UGC को लेकर JNU के बाद DU में बवाल, सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद छात्रों का प्रदर्शन…पुलिस ने संभाला मोर्चा

After JNU there is uproar in DU regarding UGC
नई दिल्ली

एनसीआर में सील होंगे प्रशासनिक अफसरों के दफ्तर, 50 करोड़ टैक्स वसूलने पर सख्ती से विभागों में हड़कंप

Municipal Corporation action against property tax defaulters in Faridabad government offices will be sealed
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.