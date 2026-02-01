3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

SHO अपने ही थाने में 50 हजार की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार!

थाना प्रभारी ने पकड़े जाने पर पहले टीम को हेकड़ी दिखाई लेकिन जब बात समझ आई तो गिड़गिड़ाने लगे।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Feb 03, 2026

Crime Ghazibad

पकड़े जाने के बाद मफलर से मुह छिपाता रिश्वत खोर थाना प्रभारी

Crime : एंटी करप्शन टीम ने गाजियाबाद के निवाड़ी थाना प्रभारी को उनके ही थाने में 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। टीम ने जब SHO को पकड़ा तो पहले SHO ने पुलिस वाली हेकड़ी दिखाई लेकिन कुछ ही देर में थाना प्रभारी को समझ आ गया कि वो फंस गए हैं।

ऐसे हुए मामला

जब SHO को ये आभास हुआ कि वो रिश्वत लेते हुए पकड़े जा चुके हैं तो वह टीम के सामने गिड़गिड़ाए लेकिन टीम ने उनकी एक ना सुनी और हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया। अब थाना प्रभारी को जेल की हवा खानी पड़ेगी। यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। एंटी करप्शन टीम की इस कार्रवाई के बाद अब स्थानीय लोग कह रहे हैं कि SHO ने क्षेत्र में खूब उगाही कर रखी थी। लोग मांग कर रहे हैं निरीक्षक जयपाल सिंह के कार्यकाल में थाना निवाड़ी में जितनी भी जांच हुई हैं उन सभी की दोबारा से जांच कराई जाए। एक ही मामले में नाम निकालने को लेकर लाखों रुपये की रिश्वत मांगने और 50 हजार रुपये कैश लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार हो जाने के बाद स्थानीय लोगों ने अब खूसखोर थाना प्रभारी की संपत्ति की जंच कराए जाने की भी मांग की है।

राकेश सिंह की शिकायत पर हुई कार्रवाई

निवाड़ी थाना क्षेत्र के गांव अबूपुर के रहने वाले राकेश कुमार ने विजिलेंस से शिकायत की थी कि, निवाड़ी थाना प्रभारी उनसे मुकदमें से नाम निकालने के नाम पर 50 हजार रुपये मांग रहे हैं। राकेश कुमार का नाम पोस्टर फाड़ने के एक मामले में आया था। इसी मामले की जांच में SHO ने राकेश कुमार से रिश्वत मांगी थी। कहा था कि अगर रिश्वत नहीं दी तो नाम मुकदमें रहेगा और रिश्वत दे दी तो नाम निकाल देंगे। जब यह पूरी कहानी राकेश कुमार ने विजिलेंस टीम को बताई तो टीम ने राकेश कुमार को कैमिकल लगे नोट दिये। इसके बाद राकेश SHO के बुलाने पर थाने पहुंच गए। थाने में SHO ने जैसे ही पैसे लिये विजिलेंस की टीम ने उन्हें दबोच लिया।

पहले हेकड़ी फिर गिड़गिड़ी ( Crime )

टीम ने जब SHO को पकड़ा तो पहले SHO ने पुलिस वाली हेकड़ी विजिलेंस टीम को दिखाई। यह भी कहा कि मेरे थाने में हो लॉकअप में डाल दूंगा लेकिन कुछ ही देर में SHO जयपाल सिंह रावत को समझ आ गया कि, उनकी कुर्सी और नौकरी दोनों खतरे में हैं। इसके बाद SHO टीम के सामने गिड़गिड़ाया लेकिन उनकी एक न चली। टीम ने पकड़कर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। SHO के खिलाफ फिर दर्ज की जा रही है। यह पहली घटना नहीं है जब गाजियाबाद में पुलिसकर्मियों को।रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया हो। पिछले महीने भी महिला थाने की चौकी प्रभारी महिला SI को रिश्वत लेते हुए।गिरफ्तार किया गया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

03 Feb 2026 07:10 pm

Published on:

03 Feb 2026 07:04 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / SHO अपने ही थाने में 50 हजार की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार!
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

509 महिलाएं, 191 नाबालिग समेत 15 दिनों में 800 से ज्यादा लोग गायब! साल 2026 की शुरुआत में सामने आया रहस्य

Over 800 people have gone missing in Delhi in the last 15 days
नई दिल्ली

कुलदीप सिंह सेंगर मामले में फिर एक्टिव हुआ दिल्ली HC, 10 साल की सजा मामले में अब हर दिन होगी सुनवाई

Delhi High Court will hear the Kuldeep Sengar case daily
नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर में मौसम का डबल अटैक! बर्फीले तूफान के साथ बादल-कोहरे पर बड़ी भविष्यवाणी

Double weather Warning in Delhi-NCR imd Big prediction Rain clouds and fog Forecast
नई दिल्ली

UGC को लेकर JNU के बाद DU में बवाल, सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद छात्रों का प्रदर्शन…पुलिस ने संभाला मोर्चा

After JNU there is uproar in DU regarding UGC
नई दिल्ली

एनसीआर में सील होंगे प्रशासनिक अफसरों के दफ्तर, 50 करोड़ टैक्स वसूलने पर सख्ती से विभागों में हड़कंप

Municipal Corporation action against property tax defaulters in Faridabad government offices will be sealed
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.