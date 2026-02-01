SHO अपने ही थाने में 50 हजार की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार!

जब SHO को ये आभास हुआ कि वो रिश्वत लेते हुए पकड़े जा चुके हैं तो वह टीम के सामने गिड़गिड़ाए लेकिन टीम ने उनकी एक ना सुनी और हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया। अब थाना प्रभारी को जेल की हवा खानी पड़ेगी। यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। एंटी करप्शन टीम की इस कार्रवाई के बाद अब स्थानीय लोग कह रहे हैं कि SHO ने क्षेत्र में खूब उगाही कर रखी थी। लोग मांग कर रहे हैं निरीक्षक जयपाल सिंह के कार्यकाल में थाना निवाड़ी में जितनी भी जांच हुई हैं उन सभी की दोबारा से जांच कराई जाए। एक ही मामले में नाम निकालने को लेकर लाखों रुपये की रिश्वत मांगने और 50 हजार रुपये कैश लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार हो जाने के बाद स्थानीय लोगों ने अब खूसखोर थाना प्रभारी की संपत्ति की जंच कराए जाने की भी मांग की है।