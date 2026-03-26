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तरुण की आत्मा की शांति के लिए मुस्लिमों ने मांगी दुआ, उत्तम नगर में पेश की भाईचारे की मिसाल

Uttam Nagar Tarun Murder : दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण हत्याकांड के बाद उपजे तनाव के बीच सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल देखने को मिली। स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने मस्जिद में एकत्रित होकर मृतक तरुण की आत्मा की शांति के लिए विशेष दुआ मांगी।

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नई दिल्ली

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Pooja Gite

Mar 26, 2026

Uttam Nagar Tarun Murder hastsal colony communal harmony prayers for tarun murder case

तरुण की आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगते मुस्लिम लोग

Uttam Nagar Tarun Murder:दिल्ली के उत्तम नगर स्थित हस्तसाल कॉलोनी में हालिया हिंसक घटना के बाद जहां एक ओर तनाव का माहौल बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय निवासियों ने सांप्रदायिक सौहार्द की एक अटूट मिसाल पेश की है। नफरत और डर के माहौल को पीछे छोड़ते हुए यहां के मुस्लिम समुदाय ने मस्जिद में इकट्ठा होकर मृतक तरुण की आत्मा की शांति के लिए खास दुआ की।

तरुण हत्याकांड के बाद इलाके में फैली बेचैनी के बीच हस्तसाल कॉलोनी की मस्जिद में एक खास दुआ आयोजित की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे। सभी ने मिलकर तरुण की आत्मा की शांति के लिए दुआ की और क्षेत्र में अमन-चैन बनाए रखने का संकल्प लिया।

बाहरी लोगों पर माहौल बिगाड़ने का आरोप

मस्जिद कमेटी के सदस्य सद्दाम और स्थानीय निवासी नासीर ने साफ कहा कि कुछ बाहरी लोग जानबूझकर इलाके की शांति बिगाड़ना चाहते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हस्तसाल कॉलोनी में सभी धर्मों के लोग सालों से मिल-जुलकर रहते आए हैं और वे अपने इस भाईचारे को किसी भी हाल में टूटने नहीं देंगे।

1967 से कायम है हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल

उत्तम नगर जामा मस्जिद के पदाधिकारी मोहम्मद खालिद अली ने बताया कि इस कॉलोनी की नींव 1967 में रखी गई थी। तब से लेकर आज तक यहां हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच एक अटूट रिश्ता और आपसी भरोसा बना हुआ है। उन्होंने साफ कहा कि हाल ही में हुई दुखद घटना के बावजूद, यहां के लोग अपनी बरसों पुरानी एकता और भाईचारे को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे।

घटना के बाद बनी दूरी को खत्म करने की कोशिश

स्थानीय शख्स आसिफ अली ने माना कि इस दुखद घटना के बाद दोनों समुदायों के बीच थोड़ी दूरी जरूर पैदा हुई है। हालांकि, उन्होंने भरोसा जताया कि आपसी संवाद और सहयोग के जरिए जल्द ही स्थिति सामान्य कर ली जाएगी और विश्वास बहाल होगा।

क्या है पूरा मामला

आपको बताते चलें कि बीते चार मार्च को दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार होली के दिन पानी के गुब्बारे को लेकर शुरू हुआ एक छोटा सा विवाद अचानक बढ़ गया। देखते ही देखते यह झगड़ा दो समुदायों के बीच हिंसक टकराव में बदल गया। घटना के दौरान कुछ लोगों ने रात में हमला कर 26 वर्षीय तरुण को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया।

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Updated on:

26 Mar 2026 06:23 pm

Published on:

26 Mar 2026 06:22 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / तरुण की आत्मा की शांति के लिए मुस्लिमों ने मांगी दुआ, उत्तम नगर में पेश की भाईचारे की मिसाल

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