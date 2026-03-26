तरुण की आत्मा की शांति के लिए मुस्लिमों ने मांगी दुआ, उत्तम नगर में पेश की भाईचारे की मिसाल

आपको बताते चलें कि बीते चार मार्च को दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार होली के दिन पानी के गुब्बारे को लेकर शुरू हुआ एक छोटा सा विवाद अचानक बढ़ गया। देखते ही देखते यह झगड़ा दो समुदायों के बीच हिंसक टकराव में बदल गया। घटना के दौरान कुछ लोगों ने रात में हमला कर 26 वर्षीय तरुण को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया।