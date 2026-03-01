नूंह में जुमे की नमाज के बाद खूनी संघर्ष, गौहत्या के आरोप में चले ईंट-पत्थर…दहशत में ग्रामीण

लाहबास निवासी खालिद ने पुलिस को दी अपनी शिकायत बताते हुए कहा कि गांव में गोमांस काटे जाने की खबर मिलने पर वे घटनास्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने जब आरोपियों को कानून विरोधी कार्य करने से रोकने की कोशिश किया तो स्थिति खतरनाक हो गई और तीखी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते यह विवाद एक हिंसक हमले में बदल गया, जिसमें खालिद को निशाना बनाया गया। वहीं खालिद का आरोप है कि इस दौरान उन पर जानलेवा हमला किया गया। एक युवक ने उन पर चाकू फेंका, जो उनके पैर में लगा, वहीं दूसरे आरोपी ने डंडे से हमला कर उनकी उंगली तोड़ दी। बीच-बचाव करने आए परिवार के अन्य सदस्यों को भी चोटें आई हैं।