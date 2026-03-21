गुरुग्राम सड़क हादसा: बेकाबू थार ने ऑटो के उड़ाए परखच्चे, चालक की दर्दनाक मौत

गुरुग्राम के बादशाहपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एसपीआर रोड पर एमथ्रीएम के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। मूल रूप से बलरामपुर के छेपुरुवा गांव निवासी 48 वर्षीय ऑटो चालक महेश्वर दयाल, जो सेक्टर 72 में परिवार सहित रहते थे, अपने ऑटो में धर्मेंद्र और कमलेश नाम की दो सवारियों को बिठाकर वाटिका चौक की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार महिंद्रा थार ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो सड़क पर ही पलट गया। इस दर्दनाक हादसे में महेश्वर दयाल की मौत हो गई, जबकि दोनों यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आरोपी थार चालक गाड़ी मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया, जिसके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।