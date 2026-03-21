21 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

Panvel Accident: IIT बॉम्बे के 3 छात्रों की दर्दनाक मौत, रात में फिल्म देखी और सुबह हादसे ने छीनी जिंदगी

Panvel Accident: पनवेल तालुका पुलिस ने मामले की जांच के लिए घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज की मांग की थी। हालांकि, एक्सप्रेसवे का प्रबंधन संभालने वाली कंपनी आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ने सूचित किया है कि घटना स्थल के सबसे नजदीक लगा कैमरा तकनीकी खराबी के कारण काम नहीं कर रहा था।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Pooja Gite

Mar 21, 2026

panvel accident iit bombay students death lonavala trip

Panvel Accident:मुंबई के पास पनवेल में एक भीषण सड़क हादसे में IIT बॉम्बे के तीन छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा गुरुवार सुबह उस समय हुआ, जब छात्र अपनी कार से लोनावला की यात्रा कर वापस मुंबई लौट रहे थे। पनवेल एग्जिट से करीब 10 किलोमीटर पहले, कार चालक ने बाईं ओर से एक ट्रक को ओवरटेक करने का प्रयास किया, जिससे वाहन पर से नियंत्रण खो गया और कार सीधे ट्रक के पिछले हिस्से से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार सड़क पर कई बार पलटी और सुरक्षा रेलिंग से जा भिड़ी, जिससे गाड़ी के परखचे उड़ गए। हालांकि पनवेल तालुका पुलिस ने मामले की तहकीकात के लिए घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज मांगे थे, लेकिन एक्सप्रेसवे का रखरखाव करने वाली कंपनी आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ने बताया कि घटनास्थल के सबसे करीब वाला कैमरा खराब होने के कारण फुटेज उपलब्ध नहीं है।

दुर्घटना के बाद अज्ञात ट्रक चालक मौके से वाहन लेकर फरार हो गया। पुलिस ने उसके खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने और मौत का कारण बनने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है।

श्रेयांश शर्मा: जयपुर के रहने वाले श्रेयांश मैकेनिकल इंजीनियरिंग के चौथे वर्ष के छात्र थे। वे परिसर में काफी लोकप्रिय थे और जनरल सेक्रेटरी का चुनाव भी लड़ चुके थे। उनके भाई के अनुसार श्रेयांश का सपना आईएएस अधिकारी बनने का था।

ओमकुमार बोरसे: नासिक के रहने वाले ओमकुमार एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष के छात्र थे। वे कार चला रहे थे। उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल के अनुसार, वे कक्षा 10वीं में स्टेट रेंकर और गणित स्कॉलरशिप में राज्य में तीसरे स्थान पर रहे थे।

लय देशभ्रतार: नागपुर के रहने वाले लय फिजिक्स के तीसरे वर्ष के छात्र थे।

पुलिस पूछताछ में जीवित बचे अन्य छात्रों (हितेश मीणा, सोहम चव्हाण और सिद्धांत जेबल) ने बताया कि वे सभी रात 4 बजे तक जागकर फिल्में देख रहे थे, जिसके बाद उन्होंने अचानक सूर्योदय देखने के लिए लोनावला जाने की योजना बनाई। तीन अलग-अलग कारों में सवार होकर निकले इन छात्रों में से वापसी के समय ओमकुमार, श्रेयांश और लय एक ही कार में थे, जबकि उनके अन्य दोस्त पीछे आ रही दो अन्य कारों में सवार थे।

पनवेल तालुका पुलिस ने मामले की तहकीकात के लिए सीसीटीवी फुटेज की मांग की थी, लेकिन एक्सप्रेसवे की रखरखाव कंपनी आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ने बताया कि घटनास्थल के पास लगा कैमरा खराब था। हालांकि पुलिस ने शुरुआती तौर पर नशे में गाड़ी चलाने की बात से इनकार किया है, लेकिन पुख्ता जानकारी के लिए ऑटोप्सी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अब आरटीओ अधिकारी कार की जांच कर यह पता लगाएंगे कि हादसे के वक्त गाड़ी की रफ्तार क्या थी, क्या छात्रों ने सीटबेल्ट पहनी थी और एयरबैग समय पर खुले थे या नहीं। दुर्घटना के तुरंत बाद तीनों छात्रों को नवी मुंबई के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

ये भी पढ़ें

दिल्ली के बवाना में दिनदहाड़े फायरिंग, एक की हत्या; टिल्लू गैंग पर शक, जांच जारी
नई दिल्ली
bawana gangwar gogi gang member ravi killed delhi firing news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

Published on:

21 Mar 2026 03:22 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Panvel Accident: IIT बॉम्बे के 3 छात्रों की दर्दनाक मौत, रात में फिल्म देखी और सुबह हादसे ने छीनी जिंदगी

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

Dawood Ibrahim: मुंबई की गलियों में छूटा ‘गुनाहों का खंडहर’,1993 धमाकों के मास्टरमाइंड का अरबों का साम्राज्य अब नीलाम

Dawood Ibrahim's billion-dollar empire now up for auction
मुंबई

दिया कि नही… Amitabh Bachchan के अटपटे पोस्ट पर लोगों ने किए कमेंट, बोले- अश्लील बातें कर रहे हो…

Amitabh Bachchan Tweet said diya ki nahi people decode obscene message
बॉलीवुड

कंगना रनौत ने की ‘धुरंधर 2’ की तारीफ लेकिन रणवीर सिंह के नाम से तौबा, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

Kangana Ranaut Praises Aditya Dhar Amid Dhurandhar 2 Success
बॉलीवुड

12 साल बाद फिर चर्चा में आया कराची का खूंखार डॉन ‘उजैर बलोच’, गिरफ्तारी वाली पोस्ट हुई वायरल

Real Uzair Baloch 12 year old dubai arrest post surface after dhurandhar 2 blockbuster
बॉलीवुड

धुरंधर इफेक्ट, एक डायलॉग ने साधारण ‘दूध सोडा’ को बना दिया सुपरहिट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई फोटोज

Doodh Soda Dhurandhar
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.