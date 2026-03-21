Panvel Accident: IIT बॉम्बे के 3 छात्रों की दर्दनाक मौत, रात में फिल्म देखी और सुबह हादसे ने छीनी जिंदगी

Panvel Accident:मुंबई के पास पनवेल में एक भीषण सड़क हादसे में IIT बॉम्बे के तीन छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा गुरुवार सुबह उस समय हुआ, जब छात्र अपनी कार से लोनावला की यात्रा कर वापस मुंबई लौट रहे थे। पनवेल एग्जिट से करीब 10 किलोमीटर पहले, कार चालक ने बाईं ओर से एक ट्रक को ओवरटेक करने का प्रयास किया, जिससे वाहन पर से नियंत्रण खो गया और कार सीधे ट्रक के पिछले हिस्से से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार सड़क पर कई बार पलटी और सुरक्षा रेलिंग से जा भिड़ी, जिससे गाड़ी के परखचे उड़ गए। हालांकि पनवेल तालुका पुलिस ने मामले की तहकीकात के लिए घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज मांगे थे, लेकिन एक्सप्रेसवे का रखरखाव करने वाली कंपनी आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ने बताया कि घटनास्थल के सबसे करीब वाला कैमरा खराब होने के कारण फुटेज उपलब्ध नहीं है।