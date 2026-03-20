दिल्ली में खूनी गैंगवार: बवाना में गोगी गैंग के गुर्गे की सरेआम हत्या, फायरिंग की चपेट में आए मासूम समेत 3 लोग

Bawana Gangwar: राजधानी दिल्ली के बवाना इलाके में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब कुछ हथियारबंद बदमाशों ने एक किराने की दुकान में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस जानलेवा हमले में 30 वर्षीय एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दुकान में मौजूद उसके 55 साल के पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। बदमाशों की इस अंधाधुंध गोलीबारी की चपेट में वहां से गुजर रहा एक राहगीर और एक 8 वर्षीय मासूम बच्चा भी आ गया। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है।
दिल्ली के बवाना में गैंगवार ने एक बार फिर दहशत फैला दी है। गुरुवार को एक किराना दुकान के भीतर घुसकर हमलावरों ने 12 राउंड फायरिंग की, जिसमें गोगी गैंग से जुड़े रवि (30) की हत्या कर दी गई। हमले में रवि के बुजुर्ग पिता, एक राहगीर और एक 8 वर्षीय बच्चा लहूलुहान हो गए। शुरुआती जांच में इस हत्याकांड के पीछे टिल्लू ताजपुरिया गैंग का हाथ होने का अंदेशा जताया जा रहा है। टाइम्स न्यूज नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है।
इस खूनी हमले में 30 वर्षीय रवि की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके 55 वर्षीय पिता अनिल और वहां से गुजर रहे 46 वर्षीय राहगीर राजकुमार के पैरों में गोलियां लगी हैं। इस दौरान वहां मौजूद एक 8 साल का मासूम बच्चा भी गोली छूकर निकलने से घायल हो गया। राहत की बात यह है कि अस्पताल के सूत्रों के अनुसार, सभी घायलों की स्थिति अब खतरे से बाहर है।
टाइम्स न्यूज नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक, मृतक रवि के संबंध गोगी गैंग से बताए जा रहे हैं और शक है कि उसे विरोधी टिल्लू ताजपुरिया गैंग ने निशाना बनाया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि रवि का आपराधिक इतिहास रहा है। उसे 4 साल पहले 2022 में आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से चार पिस्तौलें बरामद हुई थीं। फिलहाल, हमलावरों की धरपकड़ के लिए दिल्ली पुलिस की कई टीमें दिल्ली और हरियाणा के विभिन्न ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं।
गोगी और टिल्लू गैंग एक दशक से भी अधिक समय से एक-दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। दोनों गैंग की इस आपसी रंजिश में अब तक दो दर्जन से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। साल 2021 में गोगी गैंग के सरगना जितेंद्र गोगी की रोहिणी कोर्ट में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके ठीक एक साल बाद, उसके विरोधी टिल्लू ताजपुरिया की तिहाड़ जेल में हत्या कर दी गई थी। पिछले महीने भी गोगी गैंग से कथित तौर पर जुड़े एक व्यक्ति, साहिल सोलंकी को दिल्ली में उसके घर के पास टहलते समय सिर में गोली मार दी गई थी।
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