हथियार दिला दो, मैं कर दूंगा लॉरेंस बिश्नोई का काम तमाम’; पाकिस्तानी आकाओं के साथ राणा की खौफनाक डील

आईबी की पूछताछ में यह भी सामने आया है कि अजीम राणा ने इस काली साजिश में अपने सगे भांजे को भी शामिल कर लिया था। उसने बाकायदा वीडियो कॉल के जरिए भांजे की बात पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से कराई थी, जिसके पुख्ता ऑडियो और वीडियो सबूत आईबी ने बरामद कर लिए हैं। हालांकि, अभी यह रहस्य बना हुआ है कि पाकिस्तानी गैंगस्टर आखिर इन संवेदनशील जगहों की रेकी क्यों करवा रहा था और इसके बदले अजीम को कोई बड़ी फंडिंग मिल रही थी या नहीं। पुलिस और आईबी की संयुक्त टीमें अब इसी 'मनी ट्रेल' और साजिश के पीछे के असल मकसद की गहराई से तफ्तीश कर रही हैं।