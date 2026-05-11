महाराष्ट्र में बड़ा हादसा: पिकनिक मनाने गए भाई-बहन समेत 4 किशोरों की मौत, 5 की बाल-बाल बची जान

डीसीपी गणेश शिंदे ने बताया कि फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के धातखेडा गांव में एक तालाब है, जहां एक ही परिवार के 9 बच्चे पिकनिक मनाने गए थे। खाना खाने के बाद वे सभी पानी में उतर गए। उनमें से कुछ को तैरना आता था, जबकि कुछ को तैरना नहीं आता था। जिन्हें तैरना आता था, वह बचकर बाहर आ गए, लेकिन चार किशोर डूब गए। मामले में आगे की जांच जारी है।