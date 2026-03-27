शादी के लिए बना फर्जी दरोगा! लड़की वालों को कचहरी पर मिलने बुलाया जहां हो गई भारी चूक

इससे भी अधिक हैरान कर देने वाली बात यह है कि कासिम के इस झूठ पर किसी को शक भी नहीं हुआ और लड़की वाले भी उसे असली दरोगा मानने लगे। इसके बाद बात आगे बढ़ी तो लड़की के परिवार वालों ने लड़के से मिलने की बात कही। लड़की पक्ष पीलीभीत का रहने वाला है और युवक बरेली के गांव जशनपुर का। परिवार से मिलने की बात हुई तो युवक ने अपनी पोस्टिंग सहारनपुर में बताते हुए लड़की पक्ष को सहारनपुर बुला लिया। यहां युवक ने लड़की पक्ष को कोर्ट रोड पर कचहरी चौक पर बुलाया। इसी चौक पर दोनों पक्षों के बीच बात हो रही थी। कासिम के पिता भी यहीं आ गए थे। इसी दौरान कचहरी गेट पर तैनात एक दरोगा अमित को मामला कुछ अटपटा सा लगा।