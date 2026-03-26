अरविंद केजरीवाल के ‘शीशमहल’ का वीडियो वायरल, प्रवेश वर्मा ने ‘धुरंधर-3’ के नाम से किया रिलीज

वीडियो शेयर करते हुए वर्मा ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने भरोसे की राजनीति का चेहरा दिखाकर सत्ता हासिल की, लेकिन बाद में संसाधनों का इस्तेमाल निजी सुख-सुविधाओं के लिए किया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकारी आवास के पास एक बड़े विस्तार (एक्सटेंशन) की योजना भी बनाई जा रही थी। प्रवेश वर्मा के अनुसार, अगर केजरीवाल दोबारा सत्ता में आते, तो ‘शीशमहल’ के पास ही एक और बड़ा निर्माण कराया जाता। उन्होंने दावा किया कि इस विस्तार परियोजना पर पहले ही करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके थे और उसका ढांचा भी तैयार किया जा रहा था। हालांकि, इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी की ओर से पहले भी इन्हें राजनीतिक बयानबाजी करार दिया जाता रहा है।