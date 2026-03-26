शिवसेना UBT में कलह? संजय राउत के बयान पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी, उद्धव बोले- मेरा फैसला आखिरी

गौरतलब हो कि महाराष्ट्र में राज्यसभा की सात सीटों के लिए चुनाव 16 मार्च को हुए। महाराष्ट्र विधानसभा में संख्या बल के आधार पर केवल एक उम्मीदवार कांग्रेस, एनसीपी (शरद पवार), शिवसेना (उद्धव ठाकरे) गठबंधन से जीत सकता था। इसलिए महाविकास आघाडी (MVA) से एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार को फिर से राज्यसभा के लिए नामित किया गया, जबकि शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी दोबारा राज्यसभा जाने की इच्छुक थी। क्योंकि शरद पवार के साथ ही उनका भी राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने अप्रैल में समाप्त हो रहा है।