उद्धव खेमे में सेंध! अकोला में 4 पार्षदों ने की बगावत, रातों-रात शिंदे सेना ने पलटा पासा

इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद नगर निगम में पार्टी के समूह नेता के पद को लेकर खींचतान शुरू हो गई थी। शिंदे गुट में शामिल हुए पार्षदों ने अपनी ताकत दिखाने के लिए एक विशेष बैठक बुलाई। इस बैठक में आक्रामक रुख अपनाते हुए बहुमत के आधार पर मौजूदा समूह नेता विजय इंगले को पद से हटा दिया गया। शिंदे गुट के पदाधिकारी मंगेश काले के अनुसार, अब विजय इंगले की जगह सागर भारुका को नया समूह नेता चुना गया है। इस बदलाव से यह साफ हो गया है कि अब नगर निगम के प्रशासनिक कामकाज और निर्णयों में शिंदे सेना का दबदबा रहेगा।