नवी मुंबई में 13-14 मई को 24 घंटे पानी सप्लाई बंद! जानें किस इलाके में कब होगी कटौती

मुख्यमंत्री फडणवीस ने राज्य के नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि कमजोर मॉनसून के प्रभाव को कम करने के लिए अभी से पानी बचाना शुरू कर दें। उन्होंने अधिकारियों को जल संरक्षण परियोजनाओं में तेजी लाने, जल प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने और पारंपरिक जल स्रोतों जैसे कुएं और तालाबों को पुनर्जीवित करने के निर्देश दिए हैं। पिछले महीने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दो उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी।