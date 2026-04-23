अल-निनो के खतरे के बीच महाराष्ट्र सरकार का मेगा प्लान, अगस्त तक नहीं होगी पीने के पानी की किल्लत

अतिरिक्त मुख्य सचिव (जल संसाधन) दीपक कपूर ने कैबिनेट समीक्षा बैठक में बताया कि अल नीनो वाले वर्षों में जल भंडारण में भारी गिरावट देखी गई है। 2014 में जल स्तर 12 प्रतिशत और 2015 में करीब 14 प्रतिशत तक गिर गया था, जिससे राज्य के कई हिस्सों में गंभीर पानी की किल्लत पैदा हुई थी। वहीं, 15 अक्टूबर 2014 को जल भंडारण 872 हजार मिलियन क्यूबिक फीट था, जो 2015 में घटकर 625 हजार मिलियन क्यूबिक फीट रह गया था। इसके विपरीत, 2025 में इसी तारीख को जल भंडारण 1330.97 हजार मिलियन क्यूबिक फीट दर्ज किया गया था, जो पहले से बेहतर है।