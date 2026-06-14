14 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

माथेरान की मशहूर टॉय ट्रेन 4 महीने के लिए बंद, घुमने निकलने से पहले पढ़ लें यह जरूरी अपडेट

Matheran Toy Train Update: 21 किमी लंबी नेरल-माथेरान नैरो गेज लाइन पर टॉय ट्रेन सेवाएं 15 जून से अगले चार महीनों तक के लिए निलंबित कर दी गई हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jun 14, 2026

Matheran toy train update

4 महीने की 'छुट्टी' पर गई माथेरान की मिनी ट्रेन (Photo: IANS)

मुंबई के पास रायगढ़ जिले में स्थित लोकप्रिय हिल स्टेशन माथेरान और नेरल कस्बे के बीच संचालित होने वाली लोकप्रिय नैरो गेज ट्रेन सेवा सोमवार 15 जून से 15 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि मानसून के चलते एहतियाती उपाय के तौर पर नेरल और माथेरान के बीच रेल सेवाएं आम तौर पर जून से अक्टूबर तक स्थगित रहती हैं, हालांकि हिल स्टेशन के प्रवेश द्वार के पास अमन लॉज और माथेरान के बीच शटल सेवाएं जारी रहेंगी।

मुंबई के करीब इस मशहूर हिल स्टेशन माथेरान में मानसून के दौरान भारी बारिश होती है और बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। चूंकि इस क्षेत्र में मानसून के दौरान भूस्खलन, पटरियों को नुकसान और तटबंधों के बह जाने की घटनाएं होती हैं, इसलिए रेलवे एहतियात के तौर पर 21 किलोमीटर लंबी इस छोटी लाइन को बारिश के सीजन में बंद ही रखती है।

मध्य रेलवे ने बताया कि नेरल-माथेरान मिनी ट्रेन सेवाएं 15 अक्टूबर के बाद फिर से शुरू होंगी। तब तक सोमवार से शुक्रवार तक माथेरान और अमन लॉज के बीच दोनों दिशाओं में छह शटल सेवाएं संचालित होंगी, तथा शनिवार और रविवार को आठ सेवाएं संचालित होंगी।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, अमन लॉज-माथेरान लाइन पर चलने वाली ट्रेन में कुल छह डिब्बे होंगे। इसमें तीन सेकेंड क्लास कोच, एक फर्स्ट क्लास कोच और दो एसएलआर/एलआर (गार्ड एवं लगेज) कोच शामिल रहेंगे।

माथेरान-अमन लॉज मिनी ट्रेन टाइम-टेबल

अमन लॉज से ट्रेन प्रतिदिन सुबह 8:45 बजे, सुबह 9:35 बजे, दोपहर 12:00 बजे, दोपहर 2:25 बजे, दोपहर 3:40 बजे और शाम 5:45 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन क्रमशः माथेरान सुबह 9:03 बजे, सुबह 9:53 बजे, दोपहर 12:18 बजे, दोपहर 2:43 बजे, दोपहर 3:58 बजे और शाम 6:03 बजे पहुंचेगी।

वहीं, माथेरान से ट्रेन प्रतिदिन सुबह 8:20 बजे, सुबह 9:10 बजे, सुबह 11:35 बजे, दोपहर 2:00 बजे, दोपहर 3:15 बजे और शाम 5:20 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन क्रमशः अमन लॉज सुबह 8:38 बजे, सुबह 9:28 बजे, सुबह 11:53 बजे, दोपहर 2:18 बजे, दोपहर 3:33 बजे और शाम 5:38 बजे पहुंचेगी।

शनिवार-रविवार विशेष सेवा

रोज चलने वाली ट्रेनों के साथ ही शनिवार और रविवार को विशेष टॉय ट्रेन माथेरान से सुबह 10:05 बजे और दोपहर 1:10 बजे अमन लॉज के लिए रवाना होगी। वहीं, अमन लॉज से विशेष ट्रेन सुबह 10:30 बजे और दोपहर 1:35 बजे माथेरान के लिए चलेगी।

पुणे के बाद माथेरान में बड़ा हादसा, चार्लोट लेक में डूबे 3 पर्यटक, मचा हड़कंप

ये भी पढ़ें
Matheran Charlotte Lake teenagers drowned

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 Jun 2026 06:50 pm

Published on:

14 Jun 2026 06:37 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / माथेरान की मशहूर टॉय ट्रेन 4 महीने के लिए बंद, घुमने निकलने से पहले पढ़ लें यह जरूरी अपडेट

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘Cocktail 2’ पर CBFC का बड़ा फैसला, बनी कृति सेनन की पहली ‘A Rated’ फिल्म

Cocktail 2 CBFC A Certificate
बॉलीवुड

जैन समुदाय के ‘सफेद पट्टी’ विवाद को लेकर मनसे की किरकिरी, सीएम फडणवीस बोले- इससे वोट नहीं मिलने वाला

Devendra Fadnavis on MNS Jain Community
मुंबई

थलापति विजय के बाद राघव लॉरेंस ने दी राजनीति में एंट्री की हिंट, बोले- ‘जनता के सुझावों को दूंगा महत्व’

Raghava Lawrence
मनोरंजन

‘ऑपरेशन टाइगर’ फेल! उद्धव के बुलावे पर सभी 9 सांसदों ने मातोश्री में लगाई हाजिरी

Shiv Sena UBT MP meeting
मुंबई

प्रेमी की लाश से शादी करने वाली आंचल ने छोड़ा ‘ससुराल’, कहा- सक्षम के भाई की मुझ पर गंदी नजर थी

Aanchal Saksham Love Affair Maharashtra caste murder
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.