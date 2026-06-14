माथेरान की मशहूर टॉय ट्रेन 4 महीने के लिए बंद, घुमने निकलने से पहले पढ़ लें यह जरूरी अपडेट

मुंबई के पास रायगढ़ जिले में स्थित लोकप्रिय हिल स्टेशन माथेरान और नेरल कस्बे के बीच संचालित होने वाली लोकप्रिय नैरो गेज ट्रेन सेवा सोमवार 15 जून से 15 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि मानसून के चलते एहतियाती उपाय के तौर पर नेरल और माथेरान के बीच रेल सेवाएं आम तौर पर जून से अक्टूबर तक स्थगित रहती हैं, हालांकि हिल स्टेशन के प्रवेश द्वार के पास अमन लॉज और माथेरान के बीच शटल सेवाएं जारी रहेंगी।