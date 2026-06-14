जैन समुदाय के ‘सफेद पट्टी’ विवाद को लेकर मनसे की किरकिरी, सीएम फडणवीस बोले- इससे वोट नहीं मिलने वाला

मुंबई की सड़कों पर जैन समुदाय द्वारा बनाई गई सफेद पट्टियों को लेकर छिड़ा विवाद अब राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। जैन समुदाय की धार्मिक परंपरा से जुड़ी इन सफेद पट्टियों का राज ठाकरे की मनसे और शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) द्वारा विरोध किए जाने के बाद अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मनसे पर निशाना साधते हुए कहा कि समाज में दरार पैदा करने और हर बात में बेवजह राजनीति घसीटने से वोट नहीं मिलने वाला है।