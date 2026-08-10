महाराष्ट्र: गढ़चिरौली में स्कूल में घुसा जहरीला सांप, 6 छात्राओं को डसा, 3 की मौत

बता दें कि आश्रम स्कूल में बड़ी संख्या में आदिवासी छात्राएं रहकर पढ़ाई करती हैं। ऐसे में स्कूल परिसर और छात्रावास की सुरक्षा व्यवस्था और आपात स्थिति में तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। तीन छात्राओं की मौत और तीन के घायल होने की इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। परिजनों में भी गहरा आक्रोश और शोक है। अब प्रशासन की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि सांप के डंसने की घटना कैसे हुई और छात्राओं को बचाने के लिए समय पर क्या कदम उठाए गए थे।