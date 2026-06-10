मुंबई में जैन धर्मगुरुओं के लिए सड़क पर बनाई सफेद पट्टी! मनसे ने दी मुंह काला करने की चेतावनी

मुंबई के घाटकोपर-विद्याविहार इलाके में जैन धर्मगुरुओं और साध्वियों के चलने के लिए सड़क पर सफेद रंग की पट्टी बनाए जाने का मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया है और अब राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है।