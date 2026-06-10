10 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

मुंबई में जैन धर्मगुरुओं के लिए सड़क पर बनाई सफेद पट्टी! मनसे ने दी मुंह काला करने की चेतावनी

Mumbai Jain Monks White Strip Row: मुंबई की सड़कों पर जैन धर्मगुरुओं के लिए सफेद पट्टियां खींचे जाने की घटना पर मनसे के फायरब्रांड नेता संदीप देशपांडे ने बेहद आक्रामक रुख अपनाया और फिर ऐसा करने पर चेहरा काला करने की चेतावनी दी।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jun 10, 2026

Jain Monks White Strip MNS Warning

जैन संतों के लिए सड़क पर बनाई सफेद पट्टी! मनसे ने दी चेतावनी (Photo: X/@prasadvedpathak)

मुंबई के घाटकोपर-विद्याविहार इलाके में जैन धर्मगुरुओं और साध्वियों के चलने के लिए सड़क पर सफेद रंग की पट्टी बनाए जाने का मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया है और अब राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है।

बताया जा रहा है कि जैन धर्मगुरु परंपरा के अनुसार नंगे पैर चलते हैं। गर्मी के कारण तपती सड़क पर चलने में परेशानी न हो, इसलिए उनके मार्ग पर सफेद रंग की पट्टियां बनाई गई थीं। घाटकोपर पश्चिम क्षेत्र में कई स्थानों पर ऐसी सफेद पट्टियां दिखाई देने के बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया।

मनसे नेता संदीप देशपांडे का बड़ा बयान

इस पूरे विवाद पर मनसे नेता संदीप देशपांडे ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सफेद पट्टियां बनाकर ‘सांस्कृतिक आतंकवाद’ फैलाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके चेहरे काले करेंगे। मनसे प्रवक्ता संदीप देशपांडे के इस बयान के बाद मामला और अधिक सियासी हो गया है।

यूट्यूबर प्रसाद वेदपाठक ने उठाया था मुद्दा

यह विवाद सबसे पहले यूट्यूबर प्रसाद वेदपाठक (Prasad Vedpathak) द्वारा सोशल मीडिया पर उठाया गया था। उन्होंने दावा किया था कि जिस सोसायटी में वे रहते हैं, वहां कुछ जैन परिवारों ने बिना सोसायटी के अन्य सदस्यों की अनुमति लिए सफेद पट्टी बनवा दी थी।

प्रसाद ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि धार्मिक परंपराओं का पालन निजी तौर पर किया जाना चाहिए और सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार के बदलाव करने से पहले सभी निवासियों की सहमति लेना आवश्यक है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि इस तरह के कदम से सामाजिक और धार्मिक तनाव पैदा हो सकता है।

सोसायटी के कई सदस्यों ने जताया विरोध

जानकारी के अनुसार, सोसायटी के कई अन्य सदस्यों ने भी इस सफेद पट्टी का विरोध किया था। मामला मीडिया और सोशल मीडिया में सुर्खियां बनने के बाद इस पर लगातार बहस होती रही। कई लोगों ने इसे धार्मिक आस्था से जोड़ा, जबकि कुछ लोगों ने इसे सार्वजनिक स्थानों के उपयोग और नियमों से जुड़ा मुद्दा बताया।

आखिरकार सफेद पट्टियां हटाई गई

विवाद के बीच अब उन सफेद पट्टियों पर दूसरा रंग फेरकर उन्हें सामान्य कर दिया गया है। खुद प्रसाद वेदपाठक ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा करते हुए तस्वीरें पोस्ट की हैं। उन्होंने कहा की यह मुद्दा अब समाप्त हो चुका है।

खबर शेयर करें:

Published on:

10 Jun 2026 11:56 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुंबई में जैन धर्मगुरुओं के लिए सड़क पर बनाई सफेद पट्टी! मनसे ने दी मुंह काला करने की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

निधन के बाद भारतीराजा के घर पहुंचे तमिलनाडु CM विजय, नम आंखों से दी श्रद्धांजलि

निधन के बाद भारतीराजा के घर पहुंचे तमिलनाडु CM विजय, नम आंखों से दी श्रद्धांजलि
टॉलीवुड

सौतेले भाई संग अभिनेत्री की शादी से नाखुश थे आमिर खान, ईवा ग्रोवर का निजी जिंदगी पर छलका दर्द

Eva Grover On Failed Marriage With Aamir Khan Step Brother
बॉलीवुड

जिस दोस्त के अंतिम संस्कार में बिखर गए सलमान, उसी कुमुद राणे के जन्मदिन को यूं मना रहे थे भाईजान, वीडियो हुआ वायरल

Salman Khan Crying At Kumud Rane Funeral
बॉलीवुड

तमिल के दिग्गज निर्देशक भारतीराजा का हुआ निधन, लंबी बीमारी के चलते 85 की उम्र में कहा अलविदा

Bharathiraja Passed Away
टॉलीवुड

बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी को मिलने के बाद अभिनेता और TMC सांसद देव ने तोड़ी चुप्पी, बोले- नए सीएम अब आ चुके हैं

TMC MP Dev Meets CM Suvendu Adhikari
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.