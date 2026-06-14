‘ऑपरेशन टाइगर’ फेल! उद्धव के बुलावे पर सभी 9 सांसदों ने मातोश्री में लगाई हाजिरी

इस पूरे घटनाक्रम के पीछे दिल्ली की बड़ी राजनीतिक हलचलों को मुख्य वजह माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) में बड़ी टूट हुई है, जिसके पीछे भाजपा का हाथ बताया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मोदी सरकार लोकसभा में 'महिला आरक्षण' और 'निर्वाचन क्षेत्र पुनर्गठन (परिसीमन) विधेयक' को दोबारा लाने की तैयारी कर रही है। इन बड़े विधेयकों को पास कराने के लिए केंद्र सरकार को संसद में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता है। इसी गणित को साधने के लिए एनडीए (NDA) कुनबे को बढ़ाने की कोशिशें तेज हैं, जिसके चलते उद्धव गुट के सांसदों को भी तोड़े जाने की अफवाहें उड़ी थीं।